Crina Marin, imagini rare din viața de mamă cu doi copii alături de Răzvan Marin

Viața de familie a lui Răzvan Marin intră într-un nou capitol. Soția fotbalistului, Crina Marin, a publicat recent imagini emoționante din viața lor de zi cu zi, oferind o perspectivă sinceră și caldă asupra rolului de mamă pentru a doua oară, dar și asupra echilibrului dintre familie, eleganță și carieră.

Mijlocașul naționalei României și jucător în Grecia la AEK Atena, Răzvan Marin este unul dintre cei mai constanți fotbaliști români ai ultimilor ani. Evoluează pe postul de mijlocaș central și este un jucător de bază al echipei sale, apreciat pentru pasele precise, inteligența tactică și contribuția echilibrată în joc.

Răzvan Marin, pilon pe teren și în familie

Cu un salariu estimat între 1 și 1,5 milioane de euro pe an și o prezență constantă la echipa națională, Marin se află într-un moment de maturitate profesională. Dincolo de teren însă, rolul de soț și tată pare să fie la fel de important pentru el.

Răzvan și Crina Marin formează un cuplu solid încă din 2018. Cei doi s-au căsătorit civil după o relație de durată și au împreună o fetiță, Natalie Luna, în vârstă de trei ani.

Crina, medic stomatolog de profesie, este originară din Târgu Jiu și a ales să rămână, în mare parte, departe de lumina reflectoarelor. În tot acest timp, ea a fost unul dintre cei mai importanți susținători ai soțului său, fiind adesea prezentă în tribune la meciuri.

Au devenit părinți pentru a doua oară

Familia Marin s-a mărit recent, după ce Crina a adus pe lume al doilea copil, un băiețel. Momentul a fost unul special și plin de simbolistică: micuțul s-a născut pe 02.02.2026, la ora 02:26.

Cei doi părinți au ales să păstreze discreția, fără să dezvăluie public numele copilului sau prea multe detalii, preferând să se bucure de această perioadă în liniște.

Viața de zi cu zi, surprinsă în imagini

În urmă cu aproximativ o săptămână, Crina Marin a publicat pe Instagram un set de fotografii care surprind fragmente din viața ei după venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Imaginile spun, fără prea multe cuvinte, povestea unei mame implicate și a unei familii unite.

Într-una dintre fotografii, Crina este surprinsă la cumpărături prin Atena, împingând căruciorul, în timp ce fiica ei o însoțește. Într-un clip, cele două apar pe stradă: mama cu căruciorul, iar micuța Natalie mergând pe bicicletă lângă ea.

O altă imagine emoționantă îl arată pe bebeluș întins în pat, îmbrăcat într-un body albastru, însă fără ca fața lui să fie vizibilă-un gest care confirmă dorința părinților de a-i proteja intimitatea.

Detalii care spun o poveste

Printre fotografii apar și detalii care conturează viața de familie:

două pulovere, unul pentru bebeluș și unul pentru fetița mai mare, inscripționate „little brother” și „little sister”

un buchet superb de flori, semn al afecțiunii lui Răzvan Marin

un sertar din baie organizat atent, plin cu produse pentru nou-născut

garderoba micuțului, unde se remarcă și un ursuleț de pluș

Toate aceste imagini transmit grijă, organizare și emoția începutului de drum cu un nou membru al familiei.

Eleganță și feminitate, chiar și în rolul de mamă

Crina Marin demonstrează că maternitatea nu exclude eleganța. În setul de fotografii apare și un selfie în oglindă, dar și o imagine cu o pereche de pantofi eleganți Yves Saint Laurent.

De asemenea, sunt surprinse produse de înfrumusețare, semn că, dincolo de viața de mamă, Crina continuă să acorde atenție stilului personal și îngrijirii.

Momente de familie pline de tandrețe

Un alt cadru emoționant îl surprinde pe Răzvan Marin ținându-și fiica în brațe, aceasta purtând aripioare de fluturaș. Imaginea reflectă perfect relația apropiată dintre tată și copil și atmosfera caldă din familie.

Apropiații spun că fotbalistul este extrem de implicat în viața de familie și că, în ciuda programului încărcat, încearcă să fie prezent cât mai mult alături de soție și copii.

O viață între carieră, familie și echilibru

Viața Crinei Marin, așa cum reiese din imaginile recente, este un echilibru între responsabilitățile de mamă, susținerea soțului și păstrarea propriei identități.

Fără gesturi ostentative, fără expunere excesivă, familia Marin pare să fi găsit o formulă simplă, dar autentică de fericire: discreție, apropiere și momente trăite împreună.

Dincolo de terenul de fotbal și de performanțele sportive, povestea lui Răzvan Marin este și despre familie. Iar Crina Marin, prin naturalețea și discreția sa, oferă o imagine sinceră a vieții de zi cu zi, una în care dragostea, grija și echilibrul sunt în centrul tuturor lucrurilor.

