Mara Burcă, viața în China alături de Andrei Burcă. Soția fundașului și noua aventură din Asia

Viața unui fotbalist profesionist înseamnă adesea mutări în diferite colțuri ale lumii, iar familia trebuie să se adapteze rapid la noi culturi. Este și cazul lui Andrei Burcă, fundaș al echipei naționale a României, care joacă în prezent în China. Alături de el se află soția sa, Mara Burcă, care pare să se bucure din plin de experiența asiatică și de viața din noua lor casă.

Andrei Burcă este un fotbalist român profesionist, cunoscut pentru evoluțiile sale ca fundaș central la echipa națională a României și la mai multe cluburi importante din Europa și Asia.

Cine este Andrei Burcă, fundașul naționalei României

Născut pe 15 aprilie 1993, la Bacău, Andrei Andonie Burcă are aproximativ 1,88 metri înălțime și evoluează în principal pe postul de fundaș central, dar poate juca și ca fundaș lateral sau mijlocaș defensiv.

Cariera sa a început în orașul natal, la Aerostar Bacău, apoi la SC Bacău. A devenit cunoscut în Liga 1 după transferul la FC Botoșani în 2016, unde evoluțiile solide din defensivă l-au adus rapid în atenția cluburilor mai mari.

În 2019 a făcut pasul la CFR Cluj, unde a câștigat mai multe trofee și s-a impus ca unul dintre cei mai apreciați fundași români ai momentului. Ulterior a continuat cariera în străinătate, evoluând la Al-Okhdood în Arabia Saudită, la Baniyas în Emiratele Arabe Unite și, din 2025, la clubul chinez Yunnan Yukun.

În paralel, Burcă este și internațional român. A debutat la echipa națională în 2019 și a adunat zeci de selecții, participând inclusiv la Euro 2024. Este considerat unul dintre fundașii importanți ai generației recente din fotbalul românesc, apreciat pentru jocul aerian, disciplina tactică și experiența acumulată.

În centrul atenției înaintea meciurilor naționalei

În ultimele luni, Andrei Burcă s-a aflat în atenția presei sportive după ce selecționerul Mircea Lucescu l-a inclus pe lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile de baraj ale României pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026.

În preliminarii, fundașul român a primit un cartonaș galben în meciul cu Austria și a fost suspendat pentru partida următoare cu Bosnia, o absență considerată importantă pentru defensiva „tricolorilor”.

În același timp, Burcă continuă să fie titular la clubul chinez Yunnan Yukun, unde și-a consolidat statutul de jucător experimentat.

Cine este Mara Burcă, soția fotbalistului

În spațiul public din România, Mara Burcă este cunoscută mai ales ca soția lui Andrei Burcă. Numele ei complet este Mara Iulia Burcă, fostă Cîmpean, iar înainte de a deveni cunoscută în presa sportivă a avut o carieră în domeniul juridic, fiind avocat.

Originară din Cluj-Napoca și născută în 1996, Mara este cu aproximativ trei ani mai tânără decât soțul ei. Cei doi formează un cuplu discret și preferă să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor.

Povestea lor de dragoste și cererea în căsătorie

Andrei și Mara s-au cunoscut în perioada în care fotbalistul evolua în Liga 1, iar relația lor a devenit serioasă în anii petrecuți de Burcă la CFR Cluj.

Momentul care a marcat oficial povestea lor de dragoste a fost cererea în căsătorie, care a avut loc la Paris. Fotbalistul a ales capitala Franței pentru momentul special, iar imaginile cu inelul și cererea romantică au apărut ulterior pe rețelele sociale.

Cei doi s-au căsătorit în 2024, într-o ceremonie organizată alături de familie și prieteni apropiați. Astăzi au împreună o familie discretă și preferă să își păstreze viața personală departe de expunerea excesivă.

Pudelul familiei Burcă, micuțul fan al naționalei

În viața de zi cu zi a cuplului există și un companion special: un pudel. Câinele familiei a devenit cunoscut online după ce Mara Burcă a publicat o fotografie în care animalul era îmbrăcat într-un tricou al echipei naționale a României.

Imaginea a devenit rapid virală printre fanii fotbalului, mai ales pentru mesajul simpatic care o însoțea:

„Când tati joacă pentru România, trebuie să te asortezi”.

Mara Burcă: zodia Berbec și personalitatea ei

Potrivit informațiilor publicate pe rețelele sociale, Mara Burcă este născută în zodia Berbec. Interesant este că și Andrei Burcă are aceeași zodie, fiind născut pe 15 aprilie.

Berbecii sunt considerați persoane energice, hotărâte și directe, trăsături care par să se potrivească stilului de viață activ pe care Mara îl are alături de soțul ei.

Viața din China, o experiență de care se bucură

După transferul lui Andrei Burcă la clubul chinez Yunnan Yukun, familia s-a mutat în China, iar Mara pare să se bucure din plin de această experiență.

Pe rețelele sociale, ea postează frecvent fotografii din orașele pe care le descoperă. Apar imagini cu pagode spectaculoase, temple tradiționale, parcuri pline de verdeață și străzi animate.

De asemenea, Mara surprinde adesea momente din viața de zi cu zi: ieșiri în oraș, plimbări prin cartierele locale, vizite la temple sau sesiuni de cumpărături. Fotografiile arată că explorează constant cultura chineză și locurile din jur.

În multe dintre imagini apare relaxată, zâmbitoare și perfect adaptată la noul stil de viață.

O viață nouă, dar sentimentul de „acasă”

Deși mutarea într-o țară aflată la mii de kilometri de România poate fi o provocare, Mara Burcă pare să se fi adaptat rapid. Postările sale sugerează că a reușit să transforme această experiență într-o adevărată aventură.

Plimbările prin temple, vizitele în parcuri și fotografiile urbane din orașele chinezești arată că soția fotbalistului trăiește din plin noua etapă a vieții.

Pentru Mara și Andrei Burcă, China nu pare doar locul unde joacă fotbal fundașul naționalei României, ci și un loc în care, cel puțin pentru moment, se simt cu adevărat ca acasă.

