Yannick Carrasco traversează o perioadă excelentă în Arabia Saudită, iar această revenire de formă pare să se lege de echilibrul din viața personală. Alături de soția sa, Noémie Happart, fostă Miss Belgia, fotbalistul belgian și-a regăsit stabilitatea care îl readuce în prim-planul fotbalului internațional.

Yannick Carrasco, născut pe 4 septembrie 1993 în Belgia, este unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale. Evoluează pe postul de aripă stângă, fiind recunoscut pentru viteză, dribling și capacitatea de a crea faze decisive.

Cine este Yannick Carrasco

Și-a început cariera la Monaco, apoi a făcut pasul la Atlético Madrid, unde a devenit cunoscut la nivel mondial. Momentul definitoriu rămâne finala Ligii Campionilor din 2016, când a marcat împotriva lui Real Madrid. Au urmat experiența din China, revenirea în Spania și, ulterior, transferul în Arabia Saudită, la Al-Shabab.

La 32 de ani, Carrasco traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Evoluțiile sale din Arabia Saudită sunt solide, cu goluri și prestații constante, care l-au readus în atenția cluburilor europene.

În ianuarie 2026, a fost foarte aproape de un transfer la AS Roma, însă mutarea a picat din cauza salariului. Chiar și așa, interesul rămâne ridicat, iar revenirea la naționala Belgiei este din nou un scenariu posibil.

Noémie Happart, o legendă vie

Noémie Happart, născută pe 1 iunie 1993 la Liège, a devenit celebră după ce a câștigat titlul de Miss Belgia în 2013. A reprezentat țara la Miss Universe și Miss World, unde a ajuns în top 20.

În paralel, a studiat psihologia și a avut ambiții profesionale dincolo de lumea modelingului. Astăzi, este implicată în afaceri proprii, deținând o sală de fitness în Belgia și un mic restaurant-bar cu produse naturiste și vegane. În același timp, colaborează cu branduri din zona de beauty, inclusiv Schwarzkopf.

O poveste care a început discret și a devenit celebră

Cei doi s-au cunoscut în Liège, într-un bar, ea nu știa că Yannick este fotbalist, iar relația lor a evoluat natural. În 2017 s-au căsătorit, iar astăzi au doi copii.

Un moment care a rămas în memoria fanilor este cel din finala Ligii Campionilor din 2016, când Carrasco a alergat în tribune pentru a o săruta după golul marcat. Imaginea a făcut înconjurul lumii și a transformat relația lor într-una dintre cele mai cunoscute din fotbal.

Viață în Arabia Saudită, într-un context complicat

Deși Orientul Mijlociu traversează o perioadă tensionată, marcată de conflicte și incertitudini în regiune, Carrasco și Noémie Happart au ales să rămână în Arabia Saudită.

În ciuda acestui context, viața lor pare stabilă. Noémie este activă profesional, prezentă în mediul online și implicată în proiecte personale, în timp ce îl susține constant pe Carrasco. Adaptarea lor la noul stil de viață pare completă, chiar și într-un mediu care ridică provocări.

Echilibrul din viața personală, cheia performanței

În ultimii ani au existat și zvonuri despre probleme în relația lor, însă acestea s-au dovedit nefondate. Stabilitatea actuală pare să fie unul dintre factorii care au contribuit la forma excelentă a fotbalistului.

Carrasco arată din nou încredere pe teren, iar acest lucru este dublat de liniștea din afara lui.

În Arabia Saudită, în ciuda contextului tensionat, Carrasco joacă la cel mai bun nivel, marchează constant iar povestea de familie solidă, discretă și echilibrată pare să îi dea aripi. Îl așteptăm totuși în Europa, acasă, unde mai are multe de arătat.

