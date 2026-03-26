El, campion mondial. Ea, star internațional: Rodrigo De Paul și Tini Stoessel se pregătesc de nuntă în 2026

După ani în care relația lor a fost urmărită pas cu pas de fani și presă, Rodrigo De Paul și Tini Stoessel au confirmat oficial ceea ce mulți intuiau deja: urmează să se căsătorească. Povestea lor nu este una liniară, ci una intensă, cu despărțiri, împăcări și momente care i-au adus din nou împreună, mai puternici.

Rodrigo De Paul, motorul Argentinei și omul din umbra succesului

Rodrigo De Paul este unul dintre cei mai importanți mijlocași ai generației sale, un jucător esențial pentru echilibru și ritm.

Născut în Sarandí, a crescut în fotbalul argentinian și s-a afirmat în Europa la Udinese, înainte de a ajunge la Atlético Madrid.

La națională, a câștigat Copa América 2021 și FIFA World Cup 2022, fiind unul dintre oamenii de bază ai echipei și un apropiat al lui Lionel Messi.

Tini Stoessel, un parcurs spectaculos de la Disney la superstar global

Născută în Buenos Aires, Tini a început pregătirea artistică încă din copilărie. A studiat pianul, teatrul și dansul de la vârste fragede, iar această formare completă s-a văzut ulterior în evoluția ei.

Debutul său în televiziune a avut loc în 2007, însă momentul decisiv a venit în 2011, când a fost aleasă pentru rolul principal din serialul Violetta. Serialul a devenit rapid un fenomen internațional, difuzat pe mai multe continente, iar Tini a ajuns în atenția publicului global.

Succesul nu s-a limitat la ecran. Coloanele sonore ale serialului, interpretate de ea, au avut un impact uriaș, iar turneele asociate „Violetta” au umplut săli și stadioane în Europa și America Latină.

După încheierea proiectului Disney, Tini a făcut un pas important: desprinderea de imaginea adolescentină și construirea unei identități artistice proprii.

În 2016, și-a lansat albumul de debut, „Tini”, care a marcat începutul carierei solo. A urmat o perioadă intensă, cu lansări constante, colaborări internaționale și turnee.

Al doilea album, „Quiero Volver”, a consolidat poziția sa în industria muzicală latino, iar piesele au intrat în topuri și au adunat milioane de ascultări.

În paralel, a continuat să apară în producții TV și să participe la emisiuni importante, inclusiv ca antrenor în „La Voz Argentina”, ceea ce i-a crescut și mai mult vizibilitatea.

Tini nu este doar o bună artistă de studio. Concertele sale sunt spectacole complexe, în care combină muzica, dansul și elementele vizuale, iar aparițiile pe scenă sunt considerate unele dintre cele mai energice din zona latino.

De-a lungul anilor, a colaborat cu artiști internaționali și și-a extins publicul dincolo de America Latină, devenind un nume recunoscut la nivel global.

Martina Stoessel, cunoscută ca Tini, este una dintre cele mai influente artiste latino ale ultimilor ani.

După succesul uriaș din Violetta, și-a construit o carieră muzicală solidă, cu albume, turnee și colaborări internaționale. A reușit să treacă de la statutul de vedetă adolescentină la cel de artist matur, cu un public fidel și global.

Momentul care a schimbat totul: confirmarea nunții

Relația lor a început în 2021 și a fost intens urmărită încă de la început. În 2023, cei doi s-au despărțit, într-un moment care a surprins fanii.

A urmat o perioadă în care fiecare și-a văzut de drum, dar legătura dintre ei nu s-a rupt complet. Împăcarea a venit discret, fără anunțuri spectaculoase, dar cu semne clare că lucrurile sunt din nou serioase.

Confirmarea nu a venit printr-un comunicat sau o postare calculată, ci într-un moment autentic, trăit în fața a mii de oameni.

Pe 21 martie, în timpul concertului aniversar susținut de Tini la Córdoba, atmosfera era deja încărcată de emoție. Rodrigo De Paul a urcat pe scenă cu un tort, surprinzând-o complet.

Reacția a fost spontană. Tini a fugit spre el, l-a îmbrățișat și l-a sărutat, iar publicul a început să scandeze „Căsătoriți-vă!”.

În acel moment, artista nu a evitat subiectul. A zâmbit, a aprobat din gesturi și a confirmat clar: da, urmează nunta. A fost momentul care a transformat zvonurile în certitudine.

Cum va arăta nunta: planuri, detalii și scenarii

Deși nu există încă o dată oficială anunțată public, informațiile din apropierea cuplului arată că pregătirile sunt deja în curs. Inițial, se vorbea despre o ceremonie în 2025, într-un cadru restrâns, în Argentina, însă planurile au fost amânate.

Acum, toate indiciile duc către 2026. Se conturează ideea unei nunți intime, departe de agitația excesivă, dar cu o atenție uriașă din partea presei și fanilor.

Locația ar putea fi în Argentina, într-o zonă retrasă, posibil în apropiere de Buenos Aires sau într-o proprietate privată. Cu toate acestea, nu este exclus nici un eveniment împărțit în două: unul privat, pentru familie și prieteni apropiați, și unul mai amplu, cu invitați din lumea sportului și a muzicii.

Lista invitaților ar putea include nume importante din fotbal și industria muzicală latino, ceea ce transformă evenimentul într-unul cu impact internațional.

Un detaliu care a alimentat speculațiile a fost apariția unui inel purtat de Tini în ultimele luni. Întrebată direct despre nuntă într-o emisiune TV, artista a evitat inițial un răspuns clar, dar a recunoscut că își dorește acest pas și că este foarte posibil să se întâmple curând.

Declarațiile care spun tot despre relația lor

În ziua în care a confirmat nunta, Tini a primit și un mesaj public de la De Paul, care a emoționat fanii. Fotbalistul a vorbit despre admirație, despre evoluția ei ca om și despre legătura profundă dintre ei.

Răspunsul ei a fost la fel de intens, o declarație directă de iubire, care a arătat că relația lor nu mai este una incertă, ci una asumată.

Aceste schimburi publice au întărit imaginea unui cuplu stabil, care a trecut de faza impulsivă și a ajuns la maturitate.

