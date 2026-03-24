André Onana, viață nouă la Trabzonspor. Cine este soția lui, farmacistă cu doctorat în SUA

Mutarea lui André Onana la Trabzonspor a însemnat o schimbare majoră de viață. Alături de Onana în aventura din Turcia se află Melanie Kamayou, farmacistă cu doctorat în SUA, antreprenoare și figură din ce în ce mai prezentă în jurul unor episoade controversate, de la cazul de dopaj până la un jaf care a făcut înconjurul presei.

De la elitele Europei la reconstrucția din Turcia

Cariera lui André Onana a urmat un traseu spectaculos. Format la FC Barcelona, el s-a impus la Ajax Amsterdam, unde a fost unul dintre oamenii-cheie în parcursul până în semifinalele Ligii Campionilor din 2019.

Transferul la Inter Milan l-a dus într-o finală de Champions League, iar mutarea la Manchester United părea confirmarea definitivă a statutului său. Totuși, perioada din Anglia a fost marcată de prestații oscilante, erori și presiune constantă.

Împrumutul la Trabzonspor, în sezonul 2025–2026, a venit ca o soluție de resetare. Turcia nu este doar o destinație sportivă, ci un spațiu în care Onana încearcă să-și recâștige încrederea și stabilitatea.

Melanie Kamayou: farmacistă, antreprenoare și prezență activă în zona medicală

Melanie Kamayou nu se rezumă la statutul de parteneră a unui fotbalist. Este farmacistă, cu doctorat obținut în 2022 la Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, una dintre instituțiile importante din domeniu în Statele Unite.

Pe lângă formarea academică, ea are certificare CNA (Certified Nursing Assistant) prin Crucea Roșie Americană și este implicată în activități medicale și de sprijin pentru comunități vulnerabile.

Este co-președinte al Fundației André Onana, organizație care desfășoară acțiuni în Africa subsahariană. Activitatea fundației include intervenții chirurgicale gratuite pentru copii și adulți, acces la tratamente medicale pentru persoane fără resurse, donații de echipamente și medicamente, dar și programe de sprijin educațional și sportiv. Fundația a devenit una dintre cele mai vizibile inițiative asociate unui fotbalist african în ultimii ani, iar Melanie are un rol direct în coordonarea acestor proiecte.

O viață construită între mai multe continente

Născută la Paris, Melanie Kamayou are origini cameruneze și a crescut între Europa, Africa și Statele Unite. A locuit în Camerun, Algeria și SUA, experiență care i-a influențat atât educația, cât și cariera.

Această mobilitate se reflectă și în activitatea ei profesională, care combină medicina, antreprenoriatul și implicarea socială.

Relația cu Onana și episodul care a schimbat tot

Melanie și Onana sunt împreună de mai mulți ani, relația lor fiind consolidată înainte ca portarul să ajungă la nivelul de top al fotbalului european.

Un moment definitoriu a fost în 2021, când Onana a fost suspendat pentru dopaj după ce a ingerat accidental un medicament care îi aparținea soției sale. Substanța, furosemidul, era interzisă, iar cazul a provocat un scandal major.

Portarul a susținut că a fost o eroare umană, cauzată de ambalaje similare, iar ulterior sancțiunea i-a fost redusă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. În acea perioadă, Melanie a fost una dintre puținele constante din jurul lui.

Cei doi s-au căsătorit în 2023 și au împreună un copil, însă aleg să nu expună detalii despre viața de familie.

Jaf de peste 60.000 de lire: episodul care a atras atenția presei

Numele Melaniei Kamayou a apărut intens în presa tabloidă în 2025, după ce a fost victima unui jaf violent.

Incidentul a avut loc în Marea Britanie, unde i-au fost furate bunuri de lux, inclusiv o geantă Hermès și un ceas Rolex. Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la peste 60.000 de lire sterline.

Cazul a atras atenția nu doar prin valoarea obiectelor, ci și prin contextul în care familia Onana se afla deja sub presiune mediatică din cauza prestațiilor portarului.

Viața în Turcia: între retragere și reconstrucție

Mutarea la Trabzonspor a adus o schimbare radicală în ritmul vieții celor doi.

Din noiembrie 2025, Onana și Melanie locuiesc în Turcia, însă fără a oferi detalii publice despre noul lor stil de viață. Nu există interviuri, aparițiile sunt rare, iar informațiile sunt limitate.

Singura imagine care a circulat recent îi arată într-un avion privat, ținând un tricou Trabzonspor, fotografie care a alimentat interesul public, dar fără să ofere un tablou complet.

Între imagine publică și influență reală

Melanie Kamayou este activă pe rețelele sociale, unde își prezintă stilul de viață și proiectele, însă fără a intra în zona expunerii excesive.

Are zeci de mii de urmăritori și este considerată una dintre cele mai vizibile partenere ale fotbaliștilor camerunezi, însă diferența vine din profilul ei profesional și implicarea concretă în proiecte medicale și umanitare.

În spatele perioadei complicate pe care o traversează André Onana există un punct de echilibru, iar Melanie Kamayou îl reprezintă.

Farmacistă de profesie, cu proiecte în zona medicală și implicare constantă în acțiuni umanitare, Melanie are propriul traseu, construit în afara fotbalului. Mutarea la Trabzonspor a adus-o în prim-plan într-un moment în care cariera lui Onana are nevoie de stabilitate mai mult ca oricând.

CITEȘTE ȘI: Crina Marin, imagini rare din viața de mamă cu doi copii alături de Răzvan Marin

Din vacanță la națională în câteva ore: cum i-a fost „stricat” concediul Alexandrei Popescu, soția proaspătului portar de națională