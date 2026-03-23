Din vacanță la națională în câteva ore: cum i-a fost „stricat” concediul Alexandrei Popescu, soția proaspătului portar de națională

De: Paul Hangerli 23/03/2026 | 08:30
Din vacanță la națională în câteva ore: cum i-a fost „stricat” concediul Alexandrei Popescu, soția proaspătului portar de națională
Ce trebuia să fie un scurt concediu romantic la Milano s-a transformat peste noapte într-o revenire de urgență în România. Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, a fost convocat la echipa națională de selecționerul Mircea Lucescu, iar planurile de vacanță ale cuplului au fost date peste cap.

Cine este Laurențiu Popescu, portarul Craiovei

Laurențiu Popescu, pe numele complet Iulian Laurențiu Popescu, s-a născut pe 18 ianuarie 1997, la Filiași, și evoluează pe postul de portar. Cu o înălțime de aproximativ 1,85 m, acesta este unul dintre produsele academiei Universității Craiova.

Face parte din club încă din 2016, iar pentru a căpăta experiență a fost împrumutat la Pandurii Târgu Jiu, Poli Iași și FC Brașov. După 2022, a reușit să se impună și să devină titular la Craiova.

Astăzi este considerat unul dintre portarii de bază ai echipei și a intrat în atenția echipei naționale, după evoluții constante în Superliga. Parcursul său este unul clasic pentru un jucător format în România: de la rezervă la titular și apoi la statutul de jucător important.

Cine este Alexandra Popescu, soția portarului

Alexandra Popescu este cunoscută publicului în special ca soția lui Laurențiu Popescu, însă în viața de zi cu zi este polițistă de frontieră. Cei doi se cunosc din 2019 și au construit o relație sinceră, uneori chiar în lumina reflectoarelor.

S-au căsătorit în 2023, iar la finalul anului 2024, mai exact pe 31 decembrie, au devenit părinții unui băiețel. Anunțul a fost făcut chiar de Alexandra, într-un mesaj emoționant:

„31.12.2024. Cea mai frumoasă zi din viața noastră, cele mai frumoase sentimente și trăiri. Nu am cum să descriu în cuvinte sentimentele pe care le-am avut când te-am auzit pentru prima dată și când te-am simțit pentru prima dată la piept.

Ești perfect, copilul nostru, și îți mulțumim că ne-ai ales să îți fim părinți. Îți promitem să ne dedicăm cu totul ție, în viața asta, minunea noastră.

Ești totul pentru noi și suntem binecuvântați să te avem. Ai fost dorința noastră, iar acum te ținem în brațe. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și ne-a oferit cel mai frumos cadou.”

Momente dificile trăite în tribune

Alexandra Popescu a devenit cunoscută publicului larg în noiembrie 2025, după un moment emoționant petrecut pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Venită să-și susțină soțul la meciul din Cupa României dintre Universitatea Craiova și Sănătatea Cluj, aceasta a izbucnit în plâns după ce echipa adversă a marcat, în urma unui autogol. După partidă, Alexandra avea să declare:

„Eu nu am știut că a fost autogol. Chiar și așa, e deranjant să-ți vezi soțul că ia gol, mai ales că a fost o perioadă destul de grea pentru noi. Mă bucuram să termine meciul fără să ia gol. Mă bucur că au câștigat”

Reacția ei a venit și pe fondul unei perioade dificile pentru portar, care nu mai jucase de aproximativ șase luni și revenise abia atunci între buturile Craiovei.

Restaurantul de liniștire

Alexandra este o prezență constantă la meciurile Universității Craiova și este cunoscută pentru implicarea emoțională puternică. Deși evită expunerea publică, trăiește intens fiecare partidă a soțului său.

După episodul din Cupă, Laurențiu Popescu a încercat să compenseze momentul tensionat și a dus-o la restaurant, pentru câteva ore de liniște departe de presiunea tribunelor.

Declarația care spune totul despre națională

În 2023, când s-a căsătorit, Laurențiu Popescu declara că ar fi fost dispus să își anuleze chiar și cununia dacă ar fi fost convocat la echipa națională:

„Dacă eram convocat, anulam cununia. Să mergi la națională e ceva extraordinar.”

O declarație care arată cât de importantă este pentru el prezența la lotul României, și că uneori, trebuie să ai grijă ce îți dorești, căci chiar s-ar putea să ți se întâmple.

Vacanța de la Milano, întreruptă brusc

Profitând de pauza competițională generată de meciul de baraj pe care România îl va disputa la Istanbul cu Turcia, Laurențiu și Alexandra au plecat pentru câteva zile la Milano.

Au postat imagini din vacanță, relaxați, departe de agitația fotbalului. Într-una dintre fotografii apărea chiar și o scenă intimă, cu un pahar de vin și atmosfera unei seri liniștite, semn că micuțul lor rămăsese în grija bunicilor.

Totul s-a schimbat însă peste noapte.

După accidentarea lui Ionuț Radu în meciul Celta Vigo-Alaves, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl convoace de urgență pe Laurențiu Popescu la echipa națională.

Anunțul a fost făcut oficial de Federația Română de Fotbal:

„Având în vedere situația medicală a lui Ionuț Radu după partida Celta Vigo – Alaves, selecționerul Mircea Lucescu a decis convocarea la echipa națională a portarului Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Acesta se va alătura lotului pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial.”

Final de vacanță, început de vis

Vacanța s-a încheiat brusc, dar motivul este unul pe care orice fotbalist îl așteaptă: convocarea la echipa națională.

Pentru Laurențiu Popescu, telefonul primit în miez de noapte a însemnat o nouă șansă, poate șansa carierei sale! Pentru Alexandra, însă, a fost momentul în care concediul s-a transformat într-o amintire scurtă.

Iar pentru amândoi, confirmarea că fotbalul nu ține cont de planuri, ci doar de moment, și că uneori ți se întâmplă ce dorești chiar dacă nu exact când te aștepți.

