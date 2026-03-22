Iubita lui Isco l-a atacat pe Elon Musk. Scandalul a pornit de la Sara Sálamo și inteligența artificială

Un scandal de la începutul anului a zguduit lumea online, iar în centrul lui s-a aflat Sara Sálamo, partenera lui Isco. Actrița spaniolă l-a criticat dur pe Elon Musk după ce imagini generate de AI cu ea au apărut fără consimțământ. Povestea devine și mai interesantă în contextul în care Isco traversează una dintre cele mai bune perioade din carieră.

Isco, revenirea spectaculoasă a unui talent uriaș

Francisco Román Alarcón Suárez, cunoscut ca Isco, s-a născut pe 21 aprilie 1992, în Benalmadena. Mijlocaș ofensiv cu o tehnică excepțională, s-a remarcat la Malaga CF înainte de a deveni unul dintre jucătorii importanți ai lui Real Madrid.

La Madrid, Isco a câștigat cinci trofee UEFA Champions League și a făcut parte dintr-o echipă dominantă în Europa. După o perioadă mai complicată, inclusiv o trecere pe la Sevilla FC, cariera lui a prins din nou viață la Real Betis.

Clubul și-a construit jocul în jurul lui, i-a prelungit contractul până în 2027–2028, iar revenirea la naționala Spaniei confirmă forma sa foarte bună.

Cine este Sara Sálamo

Sara Ainhoa Concepción Sálamo, născută pe 20 ianuarie 1992 în Santa Cruz de Tenerife, este o actriță cunoscută în Spania. A devenit populară prin aparițiile din seriale precum „Arrayán” sau „Brigada Costa del Sol”, dar și din filme ca „Todos lo saben” sau „El favor”.

S-a mutat la Madrid încă din adolescență pentru a-și construi cariera și a devenit rapid o prezență constantă în producțiile spaniole.

Din 2017 formează un cuplu cu Isco, iar relația lor a fost intens mediatizată. Cei doi au împreună copii și sunt frecvent în atenția publicului.

Viață de lux la Madrid

Isco și Sara Sálamo locuiesc într-o vilă impresionantă din zona La Moraleja, una dintre cele mai exclusiviste din Madrid.

Proprietatea se remarcă prin spații largi, grădină generoasă, piscină și un design interior atent construit. Mobilierul de colecție și lucrările de artă completează imaginea unei locuințe sofisticate.

În această zonă, casele pot depăși cu ușurință 5–10 milioane de euro, iar locuința celor doi se încadrează în această categorie.

De la critici în presă la conflictul cu Elon Musk

Sara Sálamo a fost implicată și în alte controverse. A respins public acuzațiile că ar fi afectat cariera lui Isco și a ironizat ideea că ar fi o influență negativă, amintind că unul dintre cele mai bune meciuri ale lui a avut loc în timpul relației lor.

În 2026, conflictul capătă o dimensiune mult mai serioasă. Actrița a reacționat după ce pe platforma X, asociată cu Elon Musk, au fost generate imagini explicite cu ea prin intermediul inteligenței artificiale, fără consimțământ.

Mesajul ei a fost ferm: problema ține de modul în care este folosită tehnologia și de lipsa limitelor. Sálamo a vorbit despre impactul personal, despre copii și despre efectele reale ale acestor abuzuri digitale.

Ea a subliniat că situația nu este una abstractă, ci afectează direct viața oamenilor și felul în care sunt percepuți.

O voce tot mai prezentă în spațiul public

Sara Sálamo a devenit în ultimii ani o figură activă în dezbaterile publice, în special pe teme legate de imagine, respect și drepturi.

Conflictul cu Elon Musk se înscrie într-o serie mai largă de luări de poziție, în care actrița critică abuzurile și lipsa de responsabilitate din mediul online.

Sara Sálamo este o prezență publică influentă, cu poziții clare și asumate. În timp ce Isco traversează o perioadă excelentă în carieră, ea atrage atenția asupra unor probleme sensibile legate de tehnologie și imagine.

Scandalul cu Elon Musk aduce în prim-plan o temă care devine tot mai importantă și arată cât de subțire este linia dintre progres tehnologic și abuz.

