Becky G, apariția care poate incendia tribunele la Campionatul Mondialul din SUA: totul depinde de Sebastian Lletget

De: Paul Hangerli 16/04/2026 | 08:30
Lletget, sursa captură social media theylovedaboy
Campionatul Mondial din SUA bate la ușă, iar odată cu meciurile tari din teren vom putea urmări și meciuri la fel de tari în tribună. Cupa Mondială se anunță de-a dreptul ”hot” dacă ne gândim la avalanșa de frumuseți care ne vor încânta ochii. Soții, iubite, amante, toate vor fi acolo! CANCAN.RO îți prezintă Cupa Mondială neoficială a partenerelor de fotbaliști. Începem cu Becky G, adică Rebbeca Marie Gomez.

Înainte de Rebbeca, vom vorbi despre o mare dezamăgire a fotbalului european, dar și american. S-a născut talent și se retrage speranță. Fostul, dar pare-se și actualul logodnic al Rebeccăi Maria Gomez este nimeni altul decât Sebastian Lletget.

Născut în San Francisco în 1992, Lletget joacă pe postul de mijlocaș ofensiv. A crescut la academia clubului West Ham United unde a jucat mulți ani la echipa de tineret, dar a bifat și câteva apariții la prima echipă.

Sătul probabil de lustruitul băncii de rezervă, Lletget s-a transferat la LA Galaxy – a revenit acasă. Aici s-a făcut remarcat destul de rapid, fiind cooptat în echipa națională de fotbal a Statelor Unite, unde a marcat chiar la debut.

Momentan, de talentat ce este, a mai făcut un pas în jos, plecând de la FC Dallas, din prima ligă americană, la Monterey Bay, din liga a doua, din postura de jucător liber de contract. Noroc că acasă cu Rebecca pare că îi merge mai bine.

Becky G, sursa-captură social media iambeckyg

Mai plină de succes decât logodnicul ei, doamna Gomez este o cântăreață, actriță și personalitate media din Statele Unite, în principal cunoscută pentru hituri pop și reggaeton.

Născută în 1997 în California, este dintr-o familie de origine mexicană, devenind celebră inițial pe Youtube unde cânta coveruri. A fost remarcată de producători iar cariera ei a explodat odată cu hiturile ei în limba engleză, dar și în spaniolă, din care amintim: Shower, Mayores, Sin Pijama. A cântat inițial pop american, apoi a trecut la reggaeton, dar succesul adevărat l-a cunoscut cântând latin pop.

Cum se întâmplă de obicei când încapi pe mâna sistemului producător de vedete, Becky G a debutat și în lumea filmului, jucând chiar în extraordinarul blockbuster „Power Rangers”, unde a avut un rol demențial și exploziv, interpretându-l pe Trini, adică Yellow Ranger!

A fost, bineînțeles, nominalizată și premiată la Latin Music Awards, devenind unda dintre cele mai influente artiste latino ale generației sale. Cum îi stă bine unei vedete, are milioane de urmăritori pe rețelele sociale care ard de nerăbdare să vadă ce a mai făcut starul lor preferat!

Cei doi, teoretic, pe hârtie sunt împreună din 2016. S-au cunoscut pe când Becky G lucra la faimosul film amintit mai sus. Acolo era colegă de platou cu o altă vedetă extraordinară, Naomi Scott – cea care a interpretat-o și pe Jasmin în fabulosul și memorabilul film Alladin. Naomi Scott era căsătorită cu un fotbalist, așa cum stă bine starurilor feminine, iar soțul ei era prieten cu Lletget.

Nu a fost chiar dragoste la prima vedere, cel puțin din partea lui Becky G amorul a venit cu greu, căci pentru o femeie ca ea bărbatul trebuie să lupte. Până la urmă, cu chiu cu vai s-au combinat și au dezvoltat ceea ce părea cel mai stabil cuplu din fotbalul universal. În 2022 s-au logodit și totul părea pe roze.

Dar stați, asta nu e tot! Fatalitate! În 2023, Lletget a fost prins la furat de găini și a urmat un mare scandal public cu acuzații de infidelitate. Lletget și-a turnat cenușă în cap public, s-a jurat că nu mai fură, iar de atunci relația lor a intrat sub ceea ce, elegant, se cheamă spectrul discreției. Nimeni nu mai știe dacă cei doi sunt sau nu împreună.

Dar Cupa Mondială din Statele Unite va fi momentul adevărului! Dacă o vom vedea în tribune pe Becky G, înseamnă că cei doi s-au împăcat. Dar, ca toate acestea să se întâmple, trebuie ca Lletget să fie convocat. Cam greu când joci în Liga 2 din SUA, un soi de Liga a-3a din România. Noi le dorim succes amândurora, pe teren și în tribune!

