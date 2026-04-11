Revenirea lui Paul Iacob se lasă așteptată. Deși marca un eurogol superb în poarta fostei sale echipe, fotbalistul a avut o nouă ieșire agresivă

Un șut imparabil, tras cu precizie de la aproximativ 25 de metri, a schimbat definitiv soarta unui meci din Giulești din decembrie 2025: lovitura liberă executată de Paul Iacob l-a surprins complet pe portarul Marian Aioani, a lovit decisiv sub bară și a îngropat speranțele Rapidului într-un moment-cheie al sezonului, transformând ceea ce părea a fi revenirea fundașului într-un episod memorabil, încărcat de simboluri, emoții și răzbunare sportivă.

Totuși, revenirea ce părea a fi acolo s-a încheiat mai devreme decât credeam, de curând Paul Iacob a avut din nou ieșiri agresive, de această dată la adresa unui jucător advers, fiind sancționat cu un cartonaș roșu. În această seară, Paul Iacob are șansa să își repare imaginea în meciul contra celor de la FCSB ce se va disputa de la ora 20.

Istoria unei relații tumultoase de la iubire la ură

Paul Alexandru Iacob, fotbalistul născut pe 21 iunie 1996 la Constanța, a trăit una dintre cele mai intense și complicate povești din fotbalul românesc în ultimele sezoane. Crescut la Academia Gheorghe Hagi și trecând prin mai multe împrumuturi în prima parte a carierei, Iacob a ajuns la Rapid București în vara lui 2022, semnând un contract după o perioadă solidă la Chindia Târgoviște și devenind rapid un element important al echipei giuleștene.

El a adunat 63 de meciuri în tricoul Rapidului, marcând de șase ori și oferind trei pase decisive, înainte ca evoluțiile sale să fie întrerupte de o operație de hernie de disc și de un lanț de evenimente care l-au îndepărtat de prima echipă.

Cariera lui Paul Iacob în fotbal

După o perioadă dificilă în care Rapid l-a împrumutat la FC Botoșani în februarie 2025 pentru a-și relansa cariera, Iacob a revenit în prim-planul fotbalului românesc odată cu transferul său la Oțelul Galați în august 2025. Însă înainte de despărțirea definitivă de Rapid, legătura cu tribunele giuleștene nu a fost lipsită de tensiuni.

Înainte de scandalul despărțirii, în care, potrivit presei de specialitate, a fost ținut departe de antrenamentele echipei chiar și când alți jucători ajungeau să se pregătească cu prima echipă în timp ce își căutau alt club, Iacob s-a confruntat cu o galerie nemulțumită ce l-a criticat și chiar jignit în repetate rânduri, în unele momente ajungându-se la lacrimi după meciuri tensionate.

Ieșirile de bătăuș, de netolerat în Giulești!

Episodul care a marcat ruptura definitivă dintre Paul Iacob și o parte a tribunelor din Giulești s-a consumat la finalul unui meci tensionat de acum două sezoane, când nervii au cedat de ambele părți. După fluierul final, în contextul unei înfrângeri dureroase și al unui val de huiduieli venite din Tribuna 0, fundașul Rapidului a fost apostrofat și înjurat de un suporter aflat chiar în spatele băncilor de rezerve.

Vizibil afectat emoțional, Paul Iacob și-a pierdut cumpătul și a făcut un gest total necaracteristic, încercând să ajungă la fanul respectiv pentru o confruntare directă. Situația a degenerat rapid, iar jucătorul a fost la un pas de o altercație fizică, fiind oprit în ultimul moment de oficialii clubului și scos de urgență spre tunelul vestiarelor. Imaginile surprinse atunci au făcut înconjurul mediului online, iar scena a devenit un simbol al presiunii uriașe resimțite de jucător într-o perioadă în care rezultatele, accidentările și relația cu clubul se aflau deja într-un punct critic.

Injurii și lacrimi

După episodul tensionat în care a sărit la bătaie cu un suporter din tribuna zero, relația lui Paul Iacob cu galeria Rapidului s-a rupt aproape definitiv. Departe de a se stinge, conflictul a escaladat de la meci la meci, fundașul devenind o țintă constantă a huiduielilor și injuriilor, aproape la fiecare atingere de balon. Deși a încercat public să-și ceară scuze și să explice că gestul său a fost unul de moment, făcut la nervi, suporterii nu l-au iertat aceștia considerând inacceptabil ca un jucător să amenințe un suporter rapidist, iar atmosfera din Giulești a devenit tot mai ostilă pentru el.

Presiunea psihică a crescut constant, tensiunea atingând cote greu de suportat pentru un jucător care, până nu demult, fusese titular și apreciat. Într-unul dintre meciuri, copleșit de fluierături, înjurături și sentimentul că nu mai este dorit, Paul Iacob a părăsit terenul profund afectat, cu lacrimi în ochi, un moment care a simbolizat ruptura definitivă dintre el și tribunele giuleștene și care a grăbit, inevitabil, despărțirea de Rapid.

Paul Iacob revine și dă lovitura cu ajutorul Karmei

În această atmosferă complicată, marcată de amintiri tensionate, revenirea lui Paul Iacob în Giulești ca adversar al Rapidului a avut o încărcătură emoțională aparte. Departe de a fi primit ostil, fundașul a fost salutat de o parte a tribunelor încă de la ieșirea la încălzire, semn că nu toți fanii au uitat contribuția sa din anii petrecuți în alb-vișiniu. Chiar și în momentul decisiv al meciului de sâmbătă seară, când Oțelul Galați s-a impus cu 2-0, iar Iacob a înscris un gol spectaculos din lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, reacția tribunelor a fost una reținută, fără injurii sau ostilitate.

Execuția sa, care l-a surprins pe fostul coleg Marian Aioani și a tranșat practic soarta partidei, a fost urmată de un gest grăitor: Iacob a ales să nu se bucure, rămânând calm, cu privirea în pământ, într-o atitudine care a părut mai degrabă o formă de respect și regret față de trecut. A fost modul său de a transmite că, dincolo de conflictele și neînțelegerile din perioada în care activa în Giulești, Rapidul și suporterii săi au rămas o parte importantă din drumul său profesional.

După meci, Paul Iacob a vorbit deschis despre reușita sa și despre sentimentele care l-au încercat pe stadionul unde a trăit atât momente frumoase, cât și clipe extrem de dificile.

“M-am gândit dinainte ce voi face dacă voi înscrie. Chiar am vorbit cu cineva și am spus că normal mă voi bucura în sinea mea pentru echipă, dar cu siguranță că nu pot afișa acea bucurie în fața suporterilor. Până la urmă, am trăit clipe foarte frumoase în Giulești, a rămas a doua mea casă. E primul meu gol pentru Oțelul, sper să nu fie și ultimul, sper să mai înscriu. Dacă nu din lovituri libere, atunci din corner sau cu capul. În orice mod, doar să-mi ajut echipa”

Un gol venit în cel mai prost moment

Înfrângerea suferită de Rapid și golul marcat de Paul Iacob au venit într-un moment extrem de delicat pentru giuleșteni, poate unul dintre cele mai nepotrivite ale sezonului. Rapid avea șansa ideală de a profita de pașii greșiți făcuți de principalele contracandidate din fruntea clasamentului și de a se desprinde, consolidându-și poziția într-o luptă tot mai strânsă pentru obiectivele mari ale campionatului.

În locul unui pas înainte, a venit însă o seară amară, în care fostul jucător al clubului a fost cel care a înclinat decisiv balanța. Răzbunarea lui Paul Iacob, materializată prin golul său spectaculos, a lovit Rapidul exact când echipa avea mai mare nevoie de puncte, transformând un context favorabil într-un eșec dureros și amplificând frustrarea unui public care spera la o seară de sărbătoare în Giulești.

Problemele lui Iacob au reînceput

Deși a fost folosit constant la Oțelul Galați, echipa care i-a devenit a doua casă, și părea că începe să își reintre în forma care l-a consacrat, Paul Iacob a călcat din nou în străchini, având din nou o ieșire violentă. Totul s-a petrecut în luna Martie, la meciul dintre Oțelul Galați și echipa sibiană FC Hermannstadt, meci pierdut de echipa lui Iacob cu 0-2. După ce sibienii au marcat al doilea gol, aceștia s-au bucurat în fața galeriei Oțelului. Gălățenii nu au văzut cu ochi buni aceste momente de bucurie și au intervenit, ceea ce a dus la crearea unei busculade generale pe teren.

Paul Iacob a fost printre cei ce au dat startul acestui melanj, ducându-se la un jucător al celor de la Hermannstadt și apucându-l de gât, culmea, chiar sub ochii arbitrului care a scos instaneu cartonașul roșu. Iacob a cerut insistent revederea fazei la camera VAR, dar imaginile sunt grăitoare, agresivitatea jucătorului fiind evidentă. După meci Paul Iacob avea să declare inocent:

„Ce pot spune, la mine nu cred că a fost de roșu. Pur și simplu m-am dus la el să-l întreb de ce face niște gesturi către suporterii noștri după ce au marcat, mai ales că nu a fost implicat în fază. S-a dus direct la suporterii noștri și a făcut niște gesturi. M-am dus, nici nu am apucat să-l ating. Nu l-am strâns de gât, nu l-am lovit. Nu i-am făcut nimic. A căzut direct, iar arbitrul nici nu a verificat. L-am rugat frumos să verifice la VAR, a căzut efectiv înainte să-l ating. `Ieși afară!`. Astea au fost cuvintele lui. I-am zis te rog verifică la VAR că nu am apucat să-i fac nimic.”

Comisia de Disciplină a FRF nu a apreciat acest tip de inocență cu mâini în gât, astfel, după judecarea cazului, Paul Iacob a primit trei etape de suspendare dar și o amendă de 5000 de roni.

Ne întrebăm dacă nu asistăm, din nou, la o tânără speranță a fotbalului românesc, care în loc de confirmări pe teren, alege să își bată singur cuie în talpă prin conflicte repetate, ba cu suporterii propriei echipe, ba cu jucătorii adverși. Poate câteva ședințe de terapie i-ar prinde bine jucătorului gălățean, poate l-ar ajuta să își gestioneze mai bine agresivitatea și furia. Îl vom putea urmări din nou, la lucru, în această seară de la ora 20, în meciul contra celor de la FCSB.

