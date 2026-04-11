BANC | Bulă, Ștrulă și mielul de Paște

Înainte de Paște, Bulă este oprit de un agent de la Poliția Rutieră:

– Sunt agentul Ștrulă de la Poliția Rutieră.

– Să trăiți. Care este problema, domnule polițist?

– Domnule Bulă, vă rog să îmi spuneți ce aveți în portbajagul mașinii.

– Am jumătate de miel în portbagaj, domnu’ polițist!

– Viu?!

Alte bancuri amuzante

Bulă și băutura

– Bulă, ce faci? Iar bei?

– Beau, Bubulino.

– Dar mi-ai promis că în 2026 o să fii un alt om.

– Păi așa este! Doar că și noului om îi place băutura.

Mirel și mărirea de salariu

– Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?

– Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…

– Și nu știi să mulțumești?

– Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!

Bulă și ochiul vânăt

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

Bulă și profesoara

– Bulă, dacă într-un copac sunt 10 păsări și împuști 3, câte rămân?

Bulă răspunde sigur:

– Niciuna!

– Cum așa? întreabă profesoara.

– Păi, doamnă, celelalte se sperie și zboară.

Profesoara, zâmbind:

– Răspunsul corect era 7, dar îmi place cum gândești.

Bulă zice:

– Și eu am o întrebare: trei femei merg pe stradă cu o înghețată. Una o mușcă, una o linge și una o suge. Care e măritată?

Profesoara se înroșește:

– Cea care o suge…

– Greșit, doamnă, zice Bulă. Cea cu verigheta. Dar îmi place cum gândiți!

Gheorghe și pumnul soției

– Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?

– Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot…

– Şi ai căzut?

– Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine…

– Aşa, şi ce legătură are asta cu vânătaia?

– Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!

