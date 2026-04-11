BANC | Bulă, Ștrulă și mielul de Paște

Înainte de Paște, Bulă este oprit de un agent de la Poliția Rutieră:
– Sunt agentul Ștrulă de la Poliția Rutieră.
– Să trăiți. Care este problema, domnule polițist?
– Domnule Bulă, vă rog să îmi spuneți ce aveți în portbajagul mașinii.
– Am jumătate de miel în portbagaj, domnu’ polițist!
– Viu?!
– Bulă, ce faci? Iar bei?
– Beau, Bubulino.
– Dar mi-ai promis că în 2026 o să fii un alt om.
– Păi așa este! Doar că și noului om îi place băutura.
– Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?
– Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…
– Și nu știi să mulțumești?
– Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!
Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?
– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.
– Dar dreptul, întreabă profa.
– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.
– Bulă, dacă într-un copac sunt 10 păsări și împuști 3, câte rămân?
Bulă răspunde sigur:
– Niciuna!
– Cum așa? întreabă profesoara.
– Păi, doamnă, celelalte se sperie și zboară.
Profesoara, zâmbind:
– Răspunsul corect era 7, dar îmi place cum gândești.
Bulă zice:
– Și eu am o întrebare: trei femei merg pe stradă cu o înghețată. Una o mușcă, una o linge și una o suge. Care e măritată?
Profesoara se înroșește:
– Cea care o suge…
– Greșit, doamnă, zice Bulă. Cea cu verigheta. Dar îmi place cum gândiți!
– Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?
– Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot…
– Şi ai căzut?
– Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine…
– Aşa, şi ce legătură are asta cu vânătaia?
– Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!
