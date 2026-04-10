Bancul de weekend | Ce înseamnă asta?

De: Elisa Tîrgovățu 10/04/2026 | 18:23
Ne aflăm în prag de weekend, iar acesta este unul special, deoarece suntem în ajunul Paștelui. Este vineri, iar mulți dintre cititorii CANCAN.RO se află deja în minivacanță. Pentru a intra în atmosfera de sărbătoare și de sfârșit de săptămână, venim cu un banc amuzant care, sperăm noi, vă va înveseli și vă va aduce un zâmbet pe buze.

– Te întorci acasă obosită, găsești casa curată, prânzul pe masă și un bărbat care calcă hainele, știi ce înseamnă asta?

– De oboseală ai halucinații!

Alte bancuri amuzante

Bulă în război

Era Bulă în război şi tot cerea o permisie fără a o primi. La un moment dat, ca să scape de el, căpitanul îi zice:
– Dacă faci o faptă eroică poţi pleca acasă. Nu trec două ore şi Bulă vine cu un tanc inamic nou-nouţ. Primeşte permisia şi când se întoarce mai merge o dată că mai aduce un tanc. La un moment dat, comandantul nu mai vrea să-i dea permisie dacă nu-i spune cum face de aduce tancuri bune de la inamic.
-Păi, dom’ colonel, m-am dus cu tancul spre inamic şi l-am strigat „băi, nu vrei să mergi acasă?”. „Ba da”. „Atunci hai să facem schimb de tancuri”.

La o unitate militară, vine un general în inspecţie

La o unitate militară, vine un general în inspecţie. Toate bune, cu o singură excepţie: o cămilă legată de un pom.
Generalul întreabă:
– Ce-i cu cămila asta?
– Ştiţi, o folosesc soldaţii fiindcă pe aici nu sunt femei. Peste două săptămâni, generalul ia cămila la el în cort şi apoi iese afară cu pantalonii în vine.
– Deci, aşa o faceţi voi, soldaţii?
– Nu, de obicei ne urcăm pe ea şi mergem în sat la femei…

Un plutonier intră în sala de mese şi zbiară

Într-o duminică în care soldaţii aveau oră liberă, un plutonier intră în sala de mese şi zbiară:
– Unde e soldaţii ??!!
Un altul răspunde:
– Joacă şah!
Plutonierul pleacă spunând:
– Ei bine, las că le iau eu mingea…

BANCUL ZILEI | Petrolierul românesc și coada din strâmtoarea Ormuz
