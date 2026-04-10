BANCUL ZILEI | Petrolierul românesc și coada din strâmtoarea Ormuz

„Se pare că un petrolist românesc a reușit să se strecoare în fața întregii cozi în strâmtoarea Ormuz. Cum a reușit?

„Se pare că un petrolier românesc a reușit să se strecoare în fața întregii cozi în strâmtoarea Ormuz, spunând: „Vreau doar să întreb ceva”.

Alte bancuri amuzante

Bulă în război

Era Bulă în război şi tot cerea o permisie fără a o primi. La un moment dat, ca să scape de el, căpitanul îi zice:

– Dacă faci o faptă eroică poţi pleca acasă. Nu trec două ore şi Bulă vine cu un tanc inamic nou-nouţ. Primeşte permisia şi când se întoarce mai merge o dată că mai aduce un tanc. La un moment dat, comandantul nu mai vrea să-i dea permisie dacă nu-i spune cum face de aduce tancuri bune de la inamic.

-Păi, dom’ colonel, m-am dus cu tancul spre inamic şi l-am strigat „băi, nu vrei să mergi acasă?”. „Ba da”. „Atunci hai să facem schimb de tancuri”.

La o unitate militară, vine un general în inspecţie

La o unitate militară, vine un general în inspecţie. Toate bune, cu o singură excepţie: o cămilă legată de un pom.

Generalul întreabă:

– Ce-i cu cămila asta?

– Ştiţi, o folosesc soldaţii fiindcă pe aici nu sunt femei. Peste două săptămâni, generalul ia cămila la el în cort şi apoi iese afară cu pantalonii în vine.

– Deci, aşa o faceţi voi, soldaţii?

– Nu, de obicei ne urcăm pe ea şi mergem în sat la femei…

Un plutonier intră în sala de mese şi zbiară

Într-o duminică în care soldaţii aveau oră liberă, un plutonier intră în sala de mese şi zbiară:

– Unde e soldaţii ??!!

Un altul răspunde:

– Joacă şah!

Plutonierul pleacă spunând:

– Ei bine, las că le iau eu mingea…

BANC | „Mi-a spus psihologul ca atunci când am nervi, să mă plimb”

Bancul începutului de săptămână | Pensionara și parizerul de la Kaufland