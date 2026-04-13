Unde a sărbătorit Crina Marin împreună cu mijlocașul naționalei noaptea de Înviere. Află ce geantă, ceas, bijuterii și pantofi a purtat

Perioada pascală este una în care trebuie să ai familia aproape. Crina Marin și Răzvan Marin se află în Grecia acolo unde jucătorul joacă momentan fotbal, la formația AEK Atena. Ce loc mai bun pentru a îți petrece seara de Înviere decât unul din cele mai faimoase restaurante grecești din Pireu?

Deși nu a reușit să ajute echipa națională a României să treacă de barajul cu Turcia, Răzvan mari este pe val la AEK Atena. Evoluează pe postul consacrat de mijlocaș central, reușind să îi cucerească pe greci prin inteligența sa tactică dar și prin pasele sale precise. Răzvan Marin are un salariu estimat între 1 și 1,5 milioane de euro.

Unde a sărbătorit Crina Marin Paștele

În Grecia, alături de jucător se află și soția sa, Crina, alături de fiica sa Natalie Luna dar și de noul membru al familiei, fiul lor născut într-un moment plin de simbolistică, pe data de 02.02.2026, la ora 02:26. Despre evenimentul fericit din cadrul familiei Marin a scris și CANCAN.RO.

Paștele în Grecia, țară cunoscută pentru spiritualitatea ortodoxă intensă este trăit întotdeauna cu fervoare. Pentru seara de Înviere, Răzvan Marin și Crina, au ales un restaurant celebru din Pireu. Restaurantul este o locație istorică deschisă în 1990, o afacere de familie din tată în fiu, mutat acum în micuțul port din Mikrolimano de lângă Pireu.

Restaurantul este orientat pe fructe de mare și pește, îmbinând tradiția cu inovația. Având un succes deosebit proprietarul mai deschide două locații, unda în Kefalari și încă una în sudul capitalei Atenei.

Paștele în Grecia, un vis!

Cei doi au postat pe rețelele de socializare imagini din restaurant, Crina purtând blugi și o cămașă simplă albă dar și o geantă Channel asortată cu un Ceas Cartier Panthere în valoare de aproximativ 24.000 de euro.

Pe deget Crina poartă un inel de logodnă Tiffany True, din platină, cu diamant, a cărui valoare variază între 2500 și 60.000 de euro în funcție de caratele diamantului. În picioare, relaxat, doar aproximativ 1000 de euro, o pereche de Jimmy Choo Scarlet Pumps. Crina și Răzvan au fost însoțiți și de fiica lor care a mâncat paste dar și de micuțul bebeluș.

Setul de fotografii ne prezintă și imagini din faimosul restaurant, printre care un decor natural din legume, semn că celor doi le-a plăcut locația, dar și o fotografie romantică cu Crina și Răzvan.

