Stadion de 10 milioane de euro inaugurat într-un județ din România, dar fără echipă în primele două ligi

Un județ din România a inaugurat un nou stadion de fotbal. Suma investită în stadion este uriașă, cu atât mai mult că nicio echipă din județ nu este calificată în primele două ligi de fotbal.

Deși la capitolul buget stau destul de prost, un județ din România a decis să construiască un nou stadion de fotbal. Cu toate că stadionul este aproape gata nu are cine să joace pe el pentru că echipele de fotbal nu se clasează în primele două ligi.

Județul este fruntaș la șomaj. Totuși, acest fapt nu i-a oprit să investească 10 milioane de euro pentru un nou stadion. Și în anii trecuți au fost înființate cluburi sportive cu sume uriașe pentru echipe de handbal, baschet și alte sporturi.

În ce județ s-a inaugurat noul stadion

Județul Teleorman este gata să inaugureze un nou stadion de fotbal. Finanțarea a fost făcută cu ajutorul CNI și a costat în jur de 10 milioane de euro. Inaugurarea este așteptată cu fast însă, în județ nu există nicio echipă de fotbal care să fie calificată în primele două ligi. Nu este prima sumă uriașă investită de acest județ. În anii 2022 și 2023, autoritățile locale au finanțat clubul sportiv CSM Alexandria cu suma de 4,5 milioane de euro. Pe lângă echipa de fotbal din liga a III-a, clubul are și echipe de handbal, baschet, atletism și altele. Cu toate acestea, de anul trecut, bugetul a fost redus și clubul a fost declarat de utilitate publică. Noul stadion a fost finanțat în momentul în care celebra fabrică de rulmenți se va închide și peste 800 de oameni vor rămâne șomeri.

Teleorman pe primul loc la capitolul șomeri

Grupul japonez JTEKT își va încheia activitatea. Din acest motiv, peste 800 de angajați ai fabricii de rulmenți din județ vor rămâne fără loc de muncă și vor deveni șomeri. Procedura de închidere este în desfășurare, iar acest lucru se va întâmpla oficial în luna martie 2027. Ultimele date au arătat că județul este printre primele locuri, alături de Vaslui la șomaj. Clasamentul a arătat că 10 locuitori ai județului apți de muncă nu au un job, așadar sunt șomeri.

