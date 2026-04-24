Fostul soț a iertat-o pe Ruxandra Luca. Dragostea învinge în celebrul caz al zbenguielii de pe bancheta din spate

Doamnelor și domnilor, asistăm la o împăcare legendară, la care nu v-ați fi așteptat niciodată! Se pare că showbizul românesc are multe miracole, dar parcă de data asta și noi am fost luați prin surprindere. Ruxandra Luca și „fostul” soț, „domnul M”, așa cum îl numea chiar ea, s-au împăcat, iar CANCAN.RO are imagini de senzație! Ăsta da restart emoțional! S-a șters cu buretele episodul din benzinărie, cu medicul chirurg pe bancheta din spate a mașinii, la fel și războaiele pe care cei doi le-au dus în instanță. Și iată-i din nou împreună! Interesant este că împăcarea s-a produs simultan cu momentul în care chirurgul s-a întors și el în căminul conjugal.

Pe modelul „Cine ține supărarea, pierde împăcarea”, pare că au mers atât fostul soț al Ruxandrei Luca, cât și soția medicului. Zici că s-au vorbit și alta nu! Sau poate a mai existat vreo întâlnire secretă (sperăm că nu în benzinărie) între fosta vedetă de la Neatza și medic, iar cei doi au căzut de comun acord că cel mai bine pentru ambii este să revină la ai lor parteneri. Nu știm cum s-au aliniat astrele, dar coincidențele chiar sunt super interesante.

Despre decizia pe care a luat-o medicul v-am povestit deja (VEZI AICI MAI MULTE DETALII), iar acum venim cu imagini de senzație cu proaspeții „împăcați”, care după 20 de ani de relație și un divorț cu surle și trâmbițe au revenit la sentimente mai bune.

Împăcarea momentului în showbiz! Ruxandra Luca și fostul soț, din nou împreună

Ce arme secrete deține oare Ruxandra de a reușit să-l facă pe al ei „domn M” să-și șteargă din memorie episodul din benzinărie, atunci când consultația a avut loc direct pe bancheta din spate a mașinii, ziua în amiaza mare, în văzul tuturor? Imaginile surprinse de CANCAN la vremea aceea (VEZI AICI) au devenit virale, iar internetul a explodat, mai ales că vedeta era asociată cu zona de parenting, echilibru și discursuri despre familie, iar medicul era căsătorit. Dar iată că viața are un simț al umorului greu de înțeles câteodată. Pentru că acum, după tot circul mediatic, după divorț, după războaie prin instanță și tensiuni care păreau ireversibile, surpriză!

Ruxandra Luca și „domnul M” par să fi îngropat securea războiului. Și nu doar simbolic. Cei doi au fost surprinși împreună într-o ipostază care ar ridica până și sprânceana unui terapeut de cuplu. El se întoarce de la cumpărături, ea de la sală. Ea ajunge prima și parchează mașina în fața casei unde locuia împreună cu ex-ul înainte de divorț (pentru că apoi el s-a mutat într-un apartament din Capitală). Dar se pare că minunea s-a produs și cei doi conviețuiesc împreună, din nou, iar atmosfera calmă, firească, de familie, plutește în aer. Ea, îmbrăcată sport, într-o nuanță puternică de roșu, cu abdomenul la vedere, ușor încruntată (din cauza soarelui), dar machiată ca la carte, se dă jos din mașină și pornește către casă.

Pe de altă parte, el și-a parcat mașina perfect în spatele autoturismului șatenei și a ieșit cu un laptop în mână și câteva cumpărături. Nu prea multe, pentru că de la magazin a luat mai multe baxuri cu apă, dar și câteva pachete cu supă la plic (o fi ăsta secretul siluetei vedetei). Înainte să intre în casă, el își aruncă privirea către mașina Ruxandrei (mai exact către bancheta din spate a mașinii), semn că au mai rămas niscaiva reminiscențe pe acolo pe undeva în memoria lui. În orice caz, imaginea de ansamblu e aproape poetică, am putea spune, shakespeariană chiar, dacă ne gândim la toată telenovela din spate! Să fie oare o împăcare reală, în adevăratul sens al cuvântului sau doar un armistițiu sentimental temporar? Cine știe? La cum se „jonglează” cu împăcările și despărțirile, nu ne mai miră nimic.

Fosta vedetă de la Neatza și „domnul M” au uitat de procese

Dar totuși imaginile pe care vi le prezentăm astăzi au nevoie de un mic recap, pentru că cei doi foști soți au avut multe să-și spună în trecut, după ce au divorțat. Separarea nu s-a produs nicidecum pe cale amibilă. Pe de o parte, el declara în instanță că ea lipsește nopțile de acasă și că nu se implică suficient de mult în viața copiilor. Evident, la polul opus se situa Ruxandra, care a aruncat cu acuzații, nu glumă! Ea spunea că el a fost cel care a părăsit căminul conjugal din luna iunie a anului 2024 și nu s-a mai întors (acuzații care au fost negate de fostul soț, care pretindea că a fost dat afară din casă).

Mai mult decât atât, șatena spunea că au existat și agresiuni verbale, chiar în fața copiilor, iar totul a culminat cu declarațiile făcute de apropiați ai Ruxandrei, care susțineau că fosta matinală de la Neatza ar fi trăit un adevărat coșmar cu ex-ul ei, iar agresiunile nu ar fi fost doar verbale (AICI MAI MULTE DETALII). În orice caz, asistăm cu toții la o împăcare de-a dreptul fascinantă, iar nu putem decât să ne bucurăm de această revenire care părea imposibilă.

