Nuntă în lumea muzicii populare! Fiica lui Ionuț Fulea a făcut pasul cel mare

Nuntă cu fast în lumea folclorului românesc! A fost o zi importantă pentru familia artistului Ionuț Fulea căci fiica sa, Bianca Fulea, și-a unit destinul cu partenerul ei de viață, într-un cadru festiv care a adus împreună tradiția și bucuria.

Fiica interpretului Ionuț Fulea s-a căsătorit cu alesul inimii sale. Ceremonia civilă s-a desfășurata la Sibiu și a a devenit mai mult decât un simplu eveniment oficial, pentru că tradițiile au fost „la ele acasă” și Bianca alături de Neluțu au avut o ținută tematică pe care au cerut-o și pentru invitații lor. Alegerea mirilor de a purta costume tradiționale a dat tonul întregii atmosfere, fiind urmată de familii și invitați, care au contribuit la un tablou autentic românesc.

După încheierea ceremoniei civile, atmosfera s-a animat și mai mult, iar invitații transformând întâlnirea într-o adevărată petrecere. De aici nu au lipsit dansurile populare care au adus energie și bucurie.

Ce mesaj a transmis Ionuț Fulea după cununia civilă a fiicei sale

Evenimentul a fost încărcat de emoție și căldură, iar mesajul transmis de tatăl miresei a reflectat dorința sinceră de fericire și armonie pentru noul cuplu.

„Dumnezeu să vă călăuzească spre iubire si iertare, copiii mei ! La mulți, mulți ani împreună! Vă iubesc și vă prețuiesc!”, a scris Ionuț Fulea în descrierea unei fotografii cu fiica sa și soțul ei.

În același spirit, coregrafa Silvia Macrea a subliniat frumusețea momentului, evidențiind felul în care tradițiile au fost puse în valoare.

„Pentru că Bianca și Neluțu au ales să spună DA în port tradițional, familiile și invitații au îmbrăcat și ei costume populare, iar Casa Căsătoriilor a vibrat de frumusețea tradițiilor românești. Colegii și prietenii au transformat această cununie într-o adevărată sărbătoare, căci după ceremonie au încins o jiană în jurul mirilor”, a povestit Silvia Macrea.

