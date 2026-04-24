Zboruri directe către destinații exotice de pe Aeroportul Otopeni. Cât vor costa biletele

De: Anca Chihaie 24/04/2026 | 22:02
Zborurile către destinații exotice devin tot mai accesibile pentru turiștii din România, odată cu extinderea ofertelor de chartere directe din București către regiuni îndepărtate precum Asia de Sud-Est, Caraibe sau Africa de Est. Dacă până nu demult astfel de călătorii implicau escale lungi și conexiuni complicate, în prezent tot mai multe agenții de turism introduc curse directe care reduc semnificativ timpul petrecut pe drum și simplifică experiența de călătorie.

Începând cu sezonul de toamnă, operatorii din turism mizează pe rute directe către destinații aflate la mare căutare, precum Sri Lanka, Mexic, Republica Dominicană sau Vietnam. Aceste zboruri sunt operate cu aeronave de cursă lungă, adaptate pentru trasee intercontinentale, și permit turiștilor să ajungă la destinație în aproximativ opt până la zece ore, fără opriri intermediare. Modelul devine atractiv în contextul în care escalele au devenit mai costisitoare, mai imprevizibile și adesea mai obositoare.

Noi rute din București

Pe lângă pachetele clasice de tip sejur, agențiile propun tot mai frecvent combinații de circuit și vacanță de relaxare. De exemplu, itinerariile care includ explorarea unor regiuni din Mexic urmată de zile de odihnă pe litoral pot ajunge la prețuri de pornire de câteva mii de euro pentru două săptămâni de vacanță complet organizată. În mod similar, destinațiile asiatice sunt promovate ca experiențe complete, în care transportul direct este integrat în pachetul turistic, eliminând necesitatea organizării separate a biletelor de avion.

Vietnamul, de exemplu, este promovat ca o destinație în care durata zborului este de aproximativ nouă ore, cu plecări programate astfel încât pasagerii să călătorească pe timpul nopții și să ajungă dimineața la destinație. Acest tip de program este gândit pentru a reduce disconfortul călătoriei și pentru a maximiza timpul efectiv petrecut în vacanță. Prețurile pentru astfel de pachete includ cazare în hoteluri de categorie superioară și pot porni de la aproximativ 1.400 de euro de persoană pentru sejururi de o săptămână.

În paralel cu extinderea acestor rute directe, operatorii aerieni și agențiile de turism încearcă să optimizeze fluxurile logistice și să își asigure accesul pe piețele internaționale de destinație. Sunt realizate demersuri de colaborare cu autoritățile locale din țările de destinație pentru a facilita intrarea turiștilor și pentru a evita problemele administrative la sosire. Această coordonare este esențială în cazul zborurilor charter, unde grupuri mari de turiști sosesc simultan.

Totuși, piața turismului se confruntă cu presiuni semnificative din cauza creșterii costurilor operaționale din aviație. Prețurile combustibilului și instabilitatea economică globală influențează direct tarifele biletelor de avion. Există estimări care indică o posibilă creștere a costurilor de călătorie în perioada verii, ceea ce ar putea afecta planurile de vacanță ale multor turiști. În unele cazuri, acest lucru se poate traduce fie prin scumpirea biletelor, fie prin reducerea frecvenței anumitor curse.

Războiul din Iran scumpește biletele de avion. Cât ar putea plăti fiecare pasager în plus

Semnal de alarmă: Europa mai are combustibil pentru avioane doar pentru șase săptămâni

Iți recomandăm
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-au despărțit. Primele declarații: ”Nu îmi este ușor!”
Știri
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-au despărțit. Primele declarații: ”Nu îmi este ușor!”
Carmen Șerban, dezvăluiri despre ”fiul” secret. Șansa pe care i-a oferit-o artista: ”Este foarte talentat!”
Știri
Carmen Șerban, dezvăluiri despre ”fiul” secret. Șansa pe care i-a oferit-o artista: ”Este foarte talentat!”
Ce sunt, de fapt, cuburile-concentrat pentru supă și de ce mulți experți spun că sunt nesănătoase
Mediafax
Ce sunt, de fapt, cuburile-concentrat pentru supă și de ce mulți experți spun...
Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea ataca un stat NATO „în câteva luni”
Gandul.ro
Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a schimbat destinul cultural al continentului
Adevarul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu...
O comoară dacică a fost descoperită din întâmplare în Botoșani
Digi24
O comoară dacică a fost descoperită din întâmplare în Botoșani
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Mediafax
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și mulți nu ar recunoaște-o acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi așteaptă zile de foc, probleme pentru Fecioare
Click.ro
Horoscop 24-30 aprilie. Taurii au noroc în carieră și pe plan sentimental, pe Raci îi...
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Digi 24
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați...
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Glaser, surprinsă de cadoul lui DiCaprio după „atacul” de la Globurile de Aur
go4it.ro
Glaser, surprinsă de cadoul lui DiCaprio după „atacul” de la Globurile de Aur
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții când se întorc pe Pământ
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea ataca un stat NATO „în câteva luni”
Gandul.ro
Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea ataca un...
