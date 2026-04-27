De ce nu este bine să îți schimbi locul în avion. Puțini cunosc acest detaliu

Multe persoane care călătoresc cu avionul nu își cumpără loc de la început și ajung să își schimbe scaunul și să se așeze acolo unde stau mai confortabil sau lângă oamenii cunoscuți. Cu toate acestea, acțiunea este permisă doar cu acordul însoțitorului de zbor sau al echipajului. Puțini știu, însă, că nu este recomandat să îți schimbi locul din avion.

Vine sezonul vacanțelor, iar pasagerii își fac de cele mai multe ori planul de acasă. Atunci când îți cumperi bilet de avion fie îți achiziționezi și locul dorit, fie vei fi relocat de compania aeriană. Totuși, există multe cazuri în care oamenii nu țin cont de o regulă esențială și anume mutatul scaunului în timpul călătoriei. De cele mai multe ori se întâmplă să își schimbe scaunul pentru a sta la geam sau pe culoar, dar și lângă oamenii cunoscuți. Acțiunea trebuie solicitată la echipaj, însă nu mulți știu de ce nu este bine ca pasagerii să își schimbe locul.

De ce nu ar trebui să îți schimbi locul în avion

În mijlocul de transport aerian, pasagerii se ridică și se așează pe alte locuri, neasigurate pentru ei. Chiar dacă se întâmplă des acest lucru, este bine de știut că nu este recomandat de companii să apelăm la această acțiune. Printre motivele clare se numără echilibrul avionului. Piloții spun că greutatea pasagerilor este luată în calcul de fiecare dată înainte de decolare. Explicația este că, dacă mai mulți oameni se mută într-un anumit loc dintr-un avion, echilibrul se poate schimba radical. Un alt argument, potrivit regulilor de siguranță aeriană este că echipajul trebuie să știe locul fiecărui pasager în cazul situațiilor de urgență. Dacă aceștia își schimbă locurile neanunțat, poate deveni mai greu pentru însoțitori să ghideze o evacuare rapidă.

De asemenea, unele locuri din avion, precum cele de lângă ieșirile de urgență, au reguli mai speciale. Persoanele care au voie să stea acolo trebuie să ofere ajutor în situații de urgență. De aceea, nu este permis să te muți acolo fără a discuta în prealabil cu echipajul prezent la bord. Pe de altă parte, unii oameni își rezervă din timp locurile, așadar acelea nu pot fi ocupate de altcineva.

