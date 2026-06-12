Florin Niță și-a anunțat retragerea din fotbal. Portarul României la EURO 2024 pune punct unei cariere impresionante

Fotbalul românesc pierde unul dintre cei mai respectați portari ai ultimelor decenii. Florin Niță și-a anunțat oficial retragerea din activitatea de jucător, punând capăt unei cariere construite prin muncă, sacrificii și perseverență. Fostul internațional român a transmis un mesaj emoționant în care a rememorat momentele definitorii ale carierei sale și a vorbit despre legătura specială pe care a avut-o întotdeauna cu echipa națională.

Florin Niță a spus stop după o carieră de peste două decenii

La 38 de ani, Florin Niță a decis că a venit momentul să închidă capitolul de jucător profesionist. Liber de contract după despărțirea de formația saudită Damac în vara anului 2025, fostul portar al României a ales să își anunțe retragerea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

În rândurile sale, Niță a mărturisit că fotbalul i-a oferit tot ceea ce este astăzi și că fiecare etapă a carierei sale l-a ajutat să devină omul pe care îl cunoaștem.

„Fotbalul mi-a dat totul. Și, la rândul meu, i-am dat și eu tot ce am avut mai bun.”

Drumul de la Chiajna la marile arene ale Europei

Povestea lui Florin Niță este una a ambiției și a muncii constante. A debutat în fotbalul mare la Concordia Chiajna, iar prestațiile sale l-au propulsat către FCSB, clubul unde avea să cunoască cele mai importante momente ale carierei sale din România.

Portarul și-a amintit cu emoție de începuturile sale și de traseul care l-a purtat prin mai multe campionate puternice.

„Am trăit atât de multe lucruri pe care nu le voi uita niciodată… debutul, emoția primelor minute pe teren, la Chiajna, apoi în marile meciuri ale FCSB-ului, anii și amintirile strânse în Cehia, la Sparta Praga sau Pardubice, perioada din Turcia, la Gaziantep, și cea din Arabia Saudită, la Damac.”

După transferul la Sparta Praga în 2018, pentru aproximativ 1,35 milioane de euro, Niță a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători ai clubului ceh, fiind desemnat chiar jucătorul sezonului în 2021.

Echipa națională, marea sa iubire

Dacă la nivel de club a cunoscut succesul în România, Cehia, Turcia și Arabia Saudită, pentru Florin Niță echipa națională a reprezentat întotdeauna cea mai mare mândrie.

Portarul a debutat pentru România în noiembrie 2017 și a adunat 31 de selecții. De asemenea, a făcut parte din lotul care a reprezentat țara la EURO 2024, competiție în care „Tricolorii” au ajuns până în optimile de finală.

În mesajul său de retragere, Niță a vorbit despre emoția unică a reprezentării României.

„Să joci pentru România e ceva ce nu poate fi explicat în cuvinte. E o mândrie pe care o simți în tot corpul atunci când auzi imnul și vezi oamenii din tribune.”

Fostul internațional consideră că nimic nu se compară cu responsabilitatea și bucuria de a purta tricoul naționalei.

„Să îți reprezinți țara, să lupți pentru ea și să simți că poți bucura milioane de oameni… nu există sentiment mai puternic decât ăsta.”

O carieră plină de trofee și realizări

De-a lungul carierei sale, Florin Niță a reușit să își construiască un palmares impresionant.

Alături de FCSB a cucerit două titluri de campion al României, în sezoanele 2013-2014 și 2014-2015. Tot cu formația roș-albastră a câștigat Cupa României în 2015 și două ediții ale Cupei Ligii, în 2015 și 2016.

În Cehia și-a trecut în cont Cupa Cehiei cu Sparta Praga, în sezonul 2019-2020, confirmând statutul de portar de top și în afara granițelor țării.

Mesaj pentru suporteri: „Nu m-ați lăsat niciodată singur”

Una dintre cele mai emoționante părți ale mesajului a fost dedicată fanilor care i-au fost alături de-a lungul întregii cariere.

Niță le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut în momentele dificile și care i-au oferit încrederea necesară pentru a continua.

„Le mulțumesc tuturor suporterilor care mi-au fost alături în această călătorie. Au fost momente în care aplauzele voastre mi-au dat putere să merg mai departe când simțeam că nu mai pot.”

Portarul a transmis și un mesaj de recunoștință pentru colegii, antrenorii și oamenii care i-au marcat cariera.

„Vă mulțumesc vouă pentru că m-ați făcut să simt, în toți anii ăștia, că nu sunt singur.”

Familia, sprijinul din spatele carierei

În momentul retragerii, Florin Niță a ținut să le mulțumească și celor care au fost alături de el în afara terenului.

Fostul internațional a vorbit despre rolul decisiv pe care familia l-a avut în toate momentele importante ale vieții sale.

„Dacă astăzi sunt un om care poate merge cu capul sus, o datorez fotbalului, dar și familiei mele, care mi-a fost alături în fiecare clipă, nu 100%, ci mai mult decât atât.”

El a subliniat că în spatele fiecărei victorii și al fiecărui moment dificil s-au aflat oamenii care au crezut în el necondiționat.

Nu este un rămas-bun de la fotbal

Chiar dacă și-a încheiat cariera de jucător, Florin Niță nu intenționează să se îndepărteze de fenomenul care i-a definit viața.

Fostul portar a dezvăluit că își dorește să continue în fotbal și ia în calcul o carieră de antrenor sau de conducător de club.

„Nu e un rămas-bun. E doar începutul unui alt capitol. Poate ca antrenor, poate ca om de conducere, dar sigur voi rămâne un om care va iubi fotbalul până în ultima zi.”

La final, Florin Niță și-a luat rămas-bun de la suporteri cu un mesaj care rezumă perfect întreaga sa carieră:

„Pentru tot ce am trăit împreună, mă înclin în fața voastră cu respect, recunoștință și multă emoție.”

Astfel se încheie povestea unuia dintre cei mai apreciați portari ai României moderne, un fotbalist care a demonstrat că prin muncă, modestie și perseverență se poate ajunge la cel mai înalt nivel.

CITEȘTE ȘI: De ce Cupa Mondială FIFA 2026 se desfășoară în trei țări? Iată explicația

Cupa Mondială își lasă umbra peste glob. Fotbalul intră în spectacolul care domină vara