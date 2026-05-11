Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece începutul de săptămână este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de logică inedit. Tot ce trebuie să faci este să identifici diferențele.

Testele de logică sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Cu toate acestea, pe lângă rolul principal, ele sunt foarte populare în mediul online și se regăsesc sub mai multe forme. Printre cele mai cunoscute sunt iluziile optice, numere sau cuvinte lipsă, puzzle-uri sau chiar imagini cu diferențe. Rezolvând astfel de teste, creierul uman se va antrena, iar pe termen lung memoria nu îți va juca feste. Tot ce trebuie să faci este să găsești cele trei diferențe între acele femei din imaginea propusă.

Test de logică | Descoperiți 3 diferențe între aceste două femei, în maximum 17 secunde

Începutul săptămânii vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de logică. Acestea îți vor păstra mintea antrenată și îți vei testa abilitatea vizuală, spontaneitatea, memoria și spiritul de observație. Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu este să privești cu atenție și să rezolvi testul în maximum 17 secunde. Deși pare ușor, un moment de neatenție te poate deconcentra. De aceea, este important să fii atent. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să identifici cele trei deosebiri: aplauze și felicitări! Cei care nu au găsit diferențele, CANCAN.RO le va da răspunsul corect. Așadar, prima diferență este la panoul verde din stânga ATM-ului, cea de-a doua este la tastatura bancomatului, mai exact cel din dreapta are mai puține taste decât cel din stânga, iar ultima diferență identificată este la părul femeii.

Testele IQ se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

