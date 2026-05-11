545 lei în plus la pensie, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează + lista completă

Într-un an în care pensiile au rămas „înghețate la rece”, există și câțiva norocoși. Aproape 1 milion de pensionari primesc lunar bani în plus de la stat, ca să ajungă la pensia minimă. În timp ce unii spun că e salvare, alții explodează de nervi și strigă „nu e corect!”.

În martie, pensia medie în România a fost de 2.820 de lei, aproape identică cu cea din luna precedentă. Adică stagnare totală, fără vreo creștere care să se simtă în buzunare. Dar în paralel, sistemul face altceva: 842.773 de pensionari primesc lunar sume suplimentare de la stat, astfel încât să ajungă la pragul de 1.281 de lei, pensia minimă socială garantată.

Vești bune pentru acești pensionari

În medie, statul le mai adaugă aproximativ 537 de lei pe lună. Practic, dacă pensia nu iese din calculul contributivității, diferența vine „din buget”. Aici începe tensiunea reală din sistem. Mulți vârstnici spun că diferențele dintre cei care au muncit zeci de ani și cei care au stagiul minim sunt prea mici.

Nemulțumirea sună simplu: „eu am muncit 30 de ani și diferența față de pensia minimă e de câteva sute de lei”. Un exemplu concret: o pensionară cu aproape 30 de ani de contribuții primește 1.566 de lei, adică doar cu circa 300 de lei peste pensia socială minimă. Pentru mulți, asta e prea puțin raportat la anii lucrați.

În total, aproape 1,9 milioane de pensionari din România trăiesc cu sub 2.000 de lei lunar, ceea ce alimentează constant frustrările.

Cât primește fiecare „în plus”, pe județe

Sumele acordate pentru completarea pensiei până la pragul minim diferă de la județ la județ, iar diferențele nu sunt deloc mici:

Alba: 13.816 pensionari – în medie +545 lei

Bihor: 23.627 pensionari – +482 lei

Buzău: 25.471 pensionari – +545 lei

Maramureș: 28.631 pensionari – +626 lei

Dolj: 30.222 pensionari – +501 lei

Suceava: 35.745 pensionari – +551 lei

Vaslui: 21.562 pensionari – +547 lei

Ilfov: 13.623 pensionari – +500 lei

Practic, statul „completează diferența” ca nimeni să nu coboare sub 1.281 de lei. Nemulțumirea vine dintr-o comparație simplă: unii au muncit 15 ani, alții 30 de ani, dar pensiile ajung uneori foarte apropiate. Mulți seniori spun că sistemul „nu mai recompensează munca în plus”, pentru că diferența dintre pensia minimă și pensiile celor cu stagii lungi este prea mică.

Imaginea completă arată și mai dur:

pensia medie limită de vârstă: 3.166 lei

pensia de invaliditate: 1.086 lei (peste 392.000 persoane)

pensia de urmaș: 1.523 lei (peste 453.000 persoane)

În total, milioane de vârstnici rămân cu venituri modeste, iar discuția despre „echitate” devine tot mai aprinsă.

