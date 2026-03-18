Christian Sabbagh, la un pas de moarte! Cum se simte prezentatorul de la doi ani de AVC

Prezentatorul și jurnalistul Christian Sabbagh a trecut printr-o experiență dramatică în urmă cu doi ani, când a suferit un accident vascular cerebral (AVC) care i-a pus viața în pericol. La momentul respectiv, situația a fost extrem de gravă, iar recuperarea părea un drum dificil și incert. Totuși, printr-un proces constant de tratament și schimbări în stilul de viață, Sabbagh a reușit să depășească obstacolul major și să își recapete sănătatea.

Specialiștii în sănătate subliniază că supraviețuirea și recuperarea după un AVC depind foarte mult de intervenția medicală rapidă, dar și de angajamentul pacientului față de schimbările necesare în viața sa. În cazul lui Christian Sabbagh, adaptarea la un stil de viață mai sănătos a fost esențială. Modificările au inclus monitorizarea constantă a tensiunii arteriale, respectarea recomandărilor medicale, precum și adoptarea unor obiceiuri alimentare și de mișcare mai echilibrate.

Cum se simte acum Christian Sabbagh

Recuperarea completă după un AVC este considerată de specialiști un rezultat remarcabil, mai ales când pacientul reușește să revină la o stare de sănătate apropiată de cea anterioară. În cazul jurnalistului, analizele recente indică o condiție fizică comparabilă cu cea a unui atlet, ceea ce reflectă nu doar recuperarea fizică, ci și disciplina și implicarea personală în menținerea sănătății.

Experiența prin care a trecut Sabbagh a atras atenția asupra importanței prevenirii bolilor cardiovasculare și a stilului de viață sănătos. În România, conform statisticilor, accidentele vasculare cerebrale reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate și invaliditate, iar factorii de risc precum hipertensiunea, obezitatea, fumatul și lipsa activității fizice sunt frecvent întâlniți. Cazul prezentatorului servește drept exemplu pentru modul în care prevenția și intervenția timpurie pot face diferența între complicații grave și recuperare completă.

„Mă simt foarte bine, ca la 20 de ani. În decursul carierei mele, nu am pus preț pe sănătate până când a intervenit un obstacol mare în viața mea (n.r. accidentul vascular cerebral), care mi-a pus viața în pericol. A trebuit ulterior să-mi schimb obiceiurile de viață, să ajung la doctor, să mă îngrijesc și să măsor tensiunea, să fiu mult mai atent cu mine. În prezent, rezultatele analizelor arată că am starea de sănătate a unui atlet, ceea ce mă face fericit”, a spus Christian Sabbagh, pentru Click!

În ultimele luni, stilul de viață al lui Sabbagh s-a axat pe menținerea unei rutine echilibrate, cu accent pe alimentație sănătoasă, exerciții fizice regulate și monitorizarea constantă a stării de sănătate.