Artista din România care a leșinat pe stradă, după ce ar fi suferit un AVC. Detalii de ultimă oră!

De: Anca Chihaie 23/03/2026 | 18:05
Daniela Ploia a leșinat pe stradă/foto: social media

Vineri, atmosfera a fost una tensionată pentru fanii și apropiații cântăreței de muzică populară Daniela Ploia, după ce artista a suferit un incident medical serios în timp ce se plimba cu animalul său de companie. Potrivit primelor informații, Daniela ar fi leșinat pe stradă, iar trecătorii care au observat situația au intervenit rapid și au solicitat ajutorul echipajelor de urgență.

Aceasta nu este prima perioadă dificilă prin care trece interpreta. În ultima vreme, Daniela a avut parte de o serie de provocări atât pe plan personal, cât și profesional. Artista, care este și asistent medical, a declarat recent că s-a confruntat cu episoade de stres intens, inclusiv situații delicate în relația cu un medic psiholog, despre care susține că ar fi fost o sursă de hărțuire.

Care este starea de sănătate a Danielei Ploia

La sosirea ambulanței, echipajele de salvare i-au acordat primul ajutor și au transportat-o imediat la spital, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate. Surse apropiate artistei au declarat că deși incidentul a provocat îngrijorare, starea Danielei Ploia este stabilă în prezent.

„A fost găsită leşinată, vineri, fiind adusă la spital. Acum, din fericire, starea ei este stabilă”, au transmis surse apropiate.

Deocamdată, nu există un diagnostic oficial confirmat public, dar există suspiciuni că incidentul ar fi fost un accident vascular cerebral. Medicii continuă investigațiile pentru a determina cu exactitate natura problemei și pentru a stabili tratamentul necesar.

Incidentul vine după ce Daniela Ploia a trecut printr-o serie de evenimente stresante, iar cei care o cunosc personal spun că artista este o persoană dedicată și sensibilă, care pune mult suflet în tot ceea ce face. Prietenii și colegii speră ca, odată ce va fi externată, Daniela să poată să se odihnească și să își revină complet.

