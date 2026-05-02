Vecinii tânărului care s-a stins în fața tatălui fac dezvăluiri: ”Cred că avea ceva”

De: Denisa Crăciun 02/05/2026 | 10:22
Un caz tulburător a avut loc în nordul Capitalei. Un tânăr de doar 27 de ani și-a pus capăt zilelor, chiar în cabinetul stomatologic al tatălui său. Acesta a incendiat clinica, iar imaginile au fost greu de privit. Martorii spun că l-au văzut pe bărbatul îndoliat cum își striga durerea.

Scene dramatice surprinse de locuitorii din apropierea unui cabinet dentar din nordul Bucureștiului. În dimineața zilei de 1 mai, atunci când se presupunea că este o zi liberă și liniștită, a avut loc, de fapt, un tragic eveniment. Un tânăr, fiu al unui medic stomatolog cunoscut de mulți, s-a sinucis. Acesta ar fi suferit de depresie, iar vecinii și-ar fi dat seama de asta în urmă cu mai mult timp. În urma gestului necugetat, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili ce a fost în mintea băiatului.

Un caz tulburător i-a îngrozit pe locuitorii din nordul Capitalei. Aceștia au privit cu greu cum o clinică renumită este cuprinsă de flăcări. Șocul a fost și mai mare atunci când au aflat că în incinta cabinetului se află fiul stomatologului. Tânărul de 27 de ani trecea prin momente dificile și a suferit un episod depresiv grav. El ar fi lăsat și un bilet de adio, însă nu și-a motivat gestul necugetat. Băiatul ar fi așteptat să se facă dimineață asta după ce, întreaga noapte, s-ar fi gândit la fapta sa. Martorii spun că întreaga scenă s-a petrecut dimineața devreme.

Dimineaţă. La 6 şi ceva, a spus un martor.

Mai mult, aceștia l-au văzut pe tatăl băiatului cum își striga durerea de la fereastră.

L-am văzut pe tatăl lui sus, urla acolo, prin geam, a mai adăugat locatarul care a asistat la nefericitul eveniment.

De asemenea, vecinii spun că toată familia desfășura aceeași activitate. Toți erau medici stomatologi, dar mai explică și că probabil băiatul avea ceva.

Da. Stomatologi. Cred că avea ceva, era tânăr…, a declarat un vecin.

Ce urmează să se întâmple

Stomatologul ar fi intrat în cabinet pentru a-i salva viața fiului său, însă din cauza flăcărilor prea puternice nu a mai putut face nimic. Acesta a fost transportat la spital cu arsuri la nivelul mâinilor. Polițiștii care se ocupă de acest caz au deschis o anchetă și fac toate verificările pentru a putea stabili ce l-a împins pe băiat să recurgă la acest gest.

