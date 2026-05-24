Povestea emoționantă a filmului „Fjord”, care a atins inimile tuturor. Cristian Mungiu a scris istorie pentru a doua oară la Cannes

Cristian Mungiu a scris din nou istorie la Cannes. Regizorul român a câștigat, sâmbătă seară, prestigiosul Palme d’Or al celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes cu „Fjord”, un film intens și emoționant despre conflictul dintre valorile tradiționale și societățile occidentale moderne. Trofeul suprem al festivalului vine la aproape două decenii după momentul care a schimbat definitiv cinematografia românească: victoria din 2007 cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, primul și, până acum, singurul lungmetraj românesc recompensat cu Palme d’Or.

Prin această nouă distincție, Cristian Mungiu intră într-un cerc extrem de restrâns al marilor cineaști care au reușit performanța de a câștiga de două ori cel mai important premiu acordat la Cannes. Doar zece regizori din istoria festivalului au mai atins această bornă, printre ei nume legendare precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica sau Michael Haneke.

„Fjord” a fost încă din primele zile una dintre revelațiile ediției din acest an, iar ecoul său în presa internațională a crescut de la o proiecție la alta. Înaintea ceremoniei oficiale de premiere, filmul acumulase deja patru distincții importante oferite de organizațiile partenere ale festivalului: Premiul François Chalais, Prix de la Citoyenneté, Premiul Juriului Ecumenic și Premiul FIPRESCI. Toate acestea au consolidat rapid statutul producției drept mare favorită la Palme d’Or.

Drama construită de Mungiu pornește de la mai multe incidente reale petrecute în ultimii ani și funcționează ca o radiografie tensionată a prăpastiei tot mai adânci dintre conservatorismul religios și valorile progresiste occidentale. Povestea urmărește familia Gheorghiu, o familie de evanghelici români extrem de religioși care se mută într-un mic oraș norvegian aflat la marginea unui fiord.

Povestea emoționantă a filmului „Fjord”

Personajul central, Mihai, este interpretat de Sebastian Stan, aflat într-unul dintre cele mai puternice momente ale carierei sale internaționale după rolul controversat al lui Donald Trump din filmul „The Apprentice”, regizat de Ali Abbasi. Mihai este un inginer aeronautic român căsătorit cu Lisbet, o femeie norvegiană interpretată de Renate Reinsve. După mutarea în Norvegia, el încearcă să se reintegreze în familia extinsă a soției și își găsește un loc de muncă într-o comunitate evanghelică locală.

Cei doi își cresc copiii într-un spirit profund religios, cu reguli stricte și o disciplină pe care o consideră expresia firească a credinței lor. La început, comunitatea îi primește cu căldură, iar instituțiile locale par să îi accepte fără rezerve. Totul se schimbă însă în momentul în care o profesoară observă urme inexplicabile de vânătăi pe corpul uneia dintre fete. De aici, filmul se transformă într-o confruntare brutală între două moduri radical diferite de a înțelege libertatea, educația, credința și protecția copilului.

Criticii au remarcat faptul că Mungiu evită deliberat să transforme filmul într-un manifest simplist. „Fjord” nu oferă răspunsuri confortabile și nu împarte personajele în victime și călăi. În stilul său deja consacrat, regizorul construiește o atmosferă apăsătoare și ambiguă moral, obligând spectatorul să stea într-o zonă inconfortabilă, unde adevărul pare să se schimbe constant în funcție de perspectiva din care privești.

Apariția echipei pe covorul roșu al ceremoniei de închidere a atras instant atenția fotografilor și a presei internaționale. Cristian Mungiu a sosit alături de Sebastian Stan și Renate Reinsve, doi dintre cei mai comentați actori ai ediției din acest an. Prezența lui Sebastian Stan a fost urmărită cu interes special și de presa americană, actorul fiind considerat în prezent unul dintre numele cu cea mai spectaculoasă ascensiune la Hollywood.

În discursul susținut după primirea trofeului, Cristian Mungiu a transmis un mesaj despre toleranță și empatie, insistând asupra faptului că aceste valori nu trebuie doar admirate la nivel teoretic, ci aplicate concret în societate.

„Acest film este un mesaj pentru toleranţă, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt cuvinte frumoase pe care le iubim cu toţii, dar trebuie să le punem în practică mai des”, a declarat regizorul pe scena festivalului. Starea lumii de astăzi, să spunem, nu este cea mai bună. Nu sunt foarte mândru de ceea ce le lăsăm moștenire copiilor noștri. Și cred că înainte de a le cere să facă schimbări, este important să facem noi înșine o mică schimbare, iar aceasta trebuia să înceapă cu noi”, a transmis Cristian Mungiu.

Născut la Iași în 1968, Mungiu a crescut în plină dictatură comunistă, într-o Românie controlată autoritar de regimul lui Nicolae Ceaușescu. Experiența acelei perioade și raportul dintre individ și sistem au devenit teme recurente în cinema-ul său.

Într-un interviu acordat AFP în timpul festivalului, regizorul a vorbit despre felul în care experiența comunismului continuă să îi influențeze perspectiva artistică.

„Am crescut sub un regim care ştia mai bine decât noi, cetăţenii, de ce aveam nevoie”, a spus el.

Mungiu a avertizat că tendința societăților moderne de a impune adevăruri morale absolute poate deveni periculoasă chiar și în democrații.

„Am crezut că asta s-a oprit odată cu căderea comunismului şi astăzi descoperim că se poate întâmpla, chiar şi cu cele mai bune intenţii, în societăţile democratice”, a adăugat cineastul.

Nu este pentru prima dată când regizorul român provoacă dezbateri puternice la Cannes. Consacrarea sa internațională a venit tocmai prin explorarea uneia dintre cele mai întunecate realități ale României comuniste. În 2007, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” șoca publicul prin povestea brutală a unui avort clandestin în perioada regimului Ceaușescu și devenea unul dintre cele mai apreciate filme europene ale deceniului.

La aproape 20 de ani distanță, Mungiu pare mai interesat ca niciodată să forțeze limitele conversațiilor incomode. Regizorul spune că cinema-ul nu ar trebui să devină un spațiu steril, preocupat exclusiv să confirme ideologiile dominante.

„Cinematografia trebuie să rămână polemică”, a declarat el pentru AFP. „Mi se pare că, în cinematografie, am început să pierdem puţin libertatea de a exprima cu adevărat ceea ce gândim. Există prea multe filme politicoase care îţi confirmă că ideologia zilei este cea corectă, iar asta nu este ceea ce ar trebui să facă cinematografia”.

Victoria lui Cristian Mungiu confirmă încă o dată forța cinema-ului românesc pe scena internațională și transformă „Fjord” într-unul dintre cele mai importante filme europene ale anului. În același timp, succesul peliculei marchează și un moment simbolic pentru cinematografia românească, revenirea unui autor care, după aproape două decenii, reușește din nou să pună România în centrul celei mai importante conversații din lumea filmului.

