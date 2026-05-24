Palme d’Or Cannes 2026: „Fjord” a lui Cristian Mungiu, marele câștigător. Lista completă a marilor premii de la Festivalul de Film de la Cannes

De: Anca Lupescu 24/05/2026 | 08:10
Cristian Mungiu a primit Palme d'Or la Cannes 2026. Sursa foto: Profimedia
Drama plasată în Norvegia „Fjord”, semnat de regizorul român Cristian Mungiu, a fost distinsă cu Palme d’Or la ceremonia de închidere a celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, într-un an în care criticii au lăudat o selecție puternică de filme realizate de autori din Rusia, Iran, Japonia și alte țări. Iată lista mărilor premii de la Festivalul de Film de la Cannes.

Drama lui Cristian Mungiu, plasată în Norvegia și centrată pe polarizarea politică, „Fjord”, a câștigat Palme d’Or, cea mai importantă distincție a festivalului de la Cannes, care a revenit sâmbătă pentru a doua oară regizorului român după „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Ediția din acest an a festivalului a avut puține filme cu impact major, însă „Fjord” a fost apreciat pentru povestea sa despre ceea ce Mungiu a numit „fundamentalism de stânga”.

Filmul îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve, în rolul unor evanghelici români care se mută în Norvegia, dar ajung să li se ia copiii de către serviciile de protecție a copilului, după ce sunt acuzați că i-au lovit.

Mungiu devine astfel doar al 10-lea regizor care câștigă Palme d’Or de două ori. „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, dramă românească despre avort, a câștigat premiul în 2007.

Victoria continuă și seria fără precedent a distribuitorului Neon, care a fost implicat în ultimele șapte filme câștigătoare ale Palme d’Or.

În absența marilor studiouri de la Hollywood, ediția din acest an a Festivalului de la Cannes a mizat pe rădăcinile sale independente, cu o selecție puternică de autori de film de artă.

Juriul format din nouă membri, condus de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, a avut de ales dintre 22 de filme semnate de cineaști consacrați, inclusiv Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi și Cristian Mungiu.

Juriul a împărțit și premiul pentru cel mai bun actor. Distincția a mers către Emmanuel Macchia și Valentin Campagne, cei doi protagoniști din „Coward”, drama lui Lukas Dhont despre tineri belgieni trimiși pe front în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Premiul pentru cel mai bun scenariu a fost acordat lui Emmanuel Marre pentru „A Man of His Time”, o dramă franceză despre un colaborator nazist din Franța de la Vichy. Marre a construit povestea pe experiențele străbunicului său.

Premiul juriului, echivalentul locului al treilea, a fost câștigat de filmul regizorului german Valeska Grisebach, „The Dreamed Adventure”, o dramă polițistă plasată într-un oraș de graniță din Bulgaria.

Camera d’Or, premiul Cannes pentru cel mai bun film de debut, a revenit dramei post-genocid „Ben’Imana” de Marie Clémentine Dusabejambo, primul film rwandez selectat oficial în festival.

Câștigarea unui premiu la Cannes transformă de regulă cariere, influențează sezonul de premii care urmează și consolidează regizorii în canonul cinematografiei.

Exemple recente includ câștigătorul locului doi de anul trecut, „Sentimental Value”, cu Renate Reinsve, care ulterior a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film internațional, precum și „Anora”, câștigătorul din 2024, care a obținut cinci premii Oscar.

Lista completă a marilor premii de la Festivalul de Film de la Cannes

Premiul Grand Prix (locul al doilea) a fost acordat filmului „Minotaur”, thrillerul lui Andrei Zviaghințev, plasat pe fundalul războiului Rusiei cu Ucraina.

În discursul său de acceptare, Zviaghințev a făcut apel la Vladimir Putin să oprească invazia Ucrainei.

Au existat două premii pentru regie: Paweł Pawlikowski pentru „Fatherland” și duetul spaniol Javier Ambrossi și Javier Calvo pentru „The Black Ball”.

Virginie Efira și Tao Okamoto au împărțit premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolurile din „All of a Sudden”.

Palme d’Or pentru scurtmetraj a revenit filmului „The Opponents” de Federico Luis.

În afara premiilor principale, Barbra Streisand a primit Palme d’Or onorific. Din motive medicale nu a putut participa, dar a transmis un mesaj video.

Lista câștigătorilor. Cine a luat premii la Cannes 2026

  • Palme d’Or: „Fjord”, Cristian Mungiu
  • Grand Prix: „Minotaur”, Andreï Zviaguintsev
  • Cea mai bună actriță: Virginie Efira și Tao Okamoto – „All of a Sudden”
  • Cea mai bună regie (ex aequo): Javier Calvo și Javier Ambrossi / Paweł Pawlikowski
  • Premiul juriului: „The Dreamed Adventure”, Valeska Grisebach
  • Cel mai bun scenariu: Emmanuel Marre – „A Man Of His Time (Notre Salut)”
  • Cel mai bun actor: Emmanuel Macchia și Valentin Campagneshare – „Coward”
  • Camera d’Or: „Ben’Imana”, Clémentine Dusabejambo
  • Palme d’Or scurtmetraj: „The Opponents”, Federico Luis

