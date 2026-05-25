Apariție regală neașteptată la Shakespeare! Regele Charles a oferit ovații actorilor după spectacol

Regele Charles al III-lea a avut o apariție surpriză la Royal Shakespeare Theatre din Stratford-upon-Avon, unde a urmărit producția „Furtuna” de William Shakespeare. Monarhul britanic, cunoscut pentru pasiunea sa pentru cultură și arte, a fost întâmpinat cu aplauze de publicul din sala sold-out și i-a impresionat pe actorii și directorii teatrului prin cunoștințele sale despre lumea artistică și istoria teatrului britanic.

Vizita a avut loc vineri, 22 mai, la Royal Shakespeare Theatre din Stratford-upon-Avon, comitatul Warwickshire, acolo unde Royal Shakespeare Company a pus în scenă celebra piesă „Furtuna”.

Regele Charles, surpriză pentru publicul de la Royal Shakespeare Theatre

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a ajuns chiar înainte de ridicarea cortinei și și-a ocupat locul într-o sală complet plină. Apariția sa neașteptată a fost întâmpinată cu aplauze și urale din partea spectatorilor.

Potrivit celor prezenți, monarhul s-a bucurat vizibil de spectacol și a râs în numeroase momente ale reprezentației.

Tamara Harvey, co-director artistic al teatrului, care a stat lângă Rege în timpul piesei, a declarat că acesta părea „un adevărat pasionat de teatru”.

„Cred că s-a bucurat sincer de reprezentație”

Fascinat de actori și de costumele istorice

În timpul pauzei, Regele Charles a fost condus în culise pentru un tur al departamentului de costume al teatrului. Monarhul a admirat creațiile vestimentare și le-a descris drept „strălucitoare”.

Acesta a fost surprins râzând în timp ce analiza o replică a unei coroane regale și a atins materialul unei rochii purtate de Dame Judi Dench într-o producție din 2003 a piesei „Totul e bine când se termină cu bine”.

De asemenea, Regele s-a oprit pentru a admira un costum purtat de Sir Antony Sher într-o montare a piesei „Richard al III-lea” din 1984.

Tamara Harvey a mărturisit că a fost impresionată de cunoștințele Regelui despre actori și teatru. Aceasta a continuat:

„Când Guy Henry, care îl interpretează pe Stephano, a apărut pe scenă, Regele s-a aplecat spre mine și mi-a spus: «Acela este Guy Henry?». Am fost pur și simplu uimită de cunoștințele sale despre actori. Ai impresia că este un adevărat pasionat de teatru.”

Ovații pentru actori și întâlnire în culise

La finalul reprezentației, Regele Charles i-a aplaudat pe actori în picioare, într-o sală plină care a oferit o adevărată ovație distribuției.

După spectacol, monarhul-care este și patron al Royal Shakespeare Company-a mers în culise pentru a felicita actorii și echipa tehnică.

Acesta a fost văzut discutând cu Sir Kenneth Branagh, interpretul personajului Prospero, și cu regizorul Sir Richard Eyre.

Co-directorii artistici ai RSC, Daniel Evans și Tamara Harvey, au descris vizita Regelui drept „o onoare extraordinară”. Cei doi au transmis într-un comunicat:

„A fost o onoare extraordinară să îl primim pe Majestatea Sa Regele înapoi la Royal Shakespeare Theatre pentru această producție de referință a piesei «Furtuna»”

Revenirea istorică a lui Kenneth Branagh

Producția „Furtuna” marchează revenirea lui Sir Kenneth Branagh pe scena Royal Shakespeare Theatre pentru prima dată în mai bine de 30 de ani.

În același timp, spectacolul reprezintă și debutul lui Sir Richard Eyre în colaborare cu Royal Shakespeare Company, după o carieră apreciată în teatrul britanic.

Daniel Evans și Tamara Harvey au subliniat că Regele Charles a ținut să le mulțumească inclusiv „eroilor nevăzuți” ai teatrului – de la echipele tehnice și de producție până la personalul de la bilete și relații cu publicul.

Vizita la teatru a avut loc la doar o zi după ce Regele Charles a fost surprins cântând la ukulele în timpul unei vizite la Ards Allotments din County Down, Irlanda de Nord.

Monarhul a interpretat câteva acorduri alături de grupul Loughries Men’s Shed, iar imaginile au fost publicate ulterior pe contul oficial al Familiei Regale. Pe contul de X aceștia au transmis:

„Prietenie și conexiune în creștere. Mulțumim grupului Loughries Men’s Shed pentru minunata muzică la ukulele!”

