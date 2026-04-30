Daniel Buzdugan, emoționat până la lacrimi! Ce au făcut doi români pentru el, după vacanța din Italia

De: Denisa Crăciun 30/04/2026 | 10:16
Daniel Buzdugan, impresionat de gestul unor oameni străini/ Sursa foto: Instagram

Daniel Buzdugan a trăit o experiență uimitoare. Doi străini au făcut un gest impresionant pentru omul de radio. Acesta a postat pe rețelele de socializare povestea care l-a lăsat fără cuvinte. Situația în care a fost pus i-a schimbat perspectiva și a avut un mesaj emoționant și despre Dumnezeu.

Daniel Buzdugan este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio din România. El a avut parte de un moment plin de emoție și totul a fost mărturisit în mediul online. De curând, bărbatul a fost într-o vacanță, iar la întoarcere și-a dat seama că nu mai are ceva important pentru sufletul său. A făcut anunțul la radio și doi oameni care ajungeau în apropiere de locul în care fusese Daniel s-au hotărât să îl ajute. Gestul l-a impresionat pe prezentator și a rămas recunoscător.

Ce l-a impresionat pe Daniel Buzdugan

Colegul lui Mihai Morar de la Radio Zu a avut parte de o vacanță de vis în Bari, Puglia din Italia. Cu toate acestea, atunci când s-a întors acasă a trăit un moment de dezamăgire: și-a dat seama că nu mai are Noul Testament, o carte dragă sufletului său. În acel moment s-a gândit că ar fi putut fi la cazarea la care a stat, așa că l-a contactat pe proprietar. El i-a confirmat că obiectul pierdut este acolo. Totuși, nedumerirea lui Buzdugan a fost cum va ajunge să recupereze cartea.

Vacanța mea de Paște în Italia, la Bari, s-a încheiat cu un gol în suflet: mi-am uitat o carte tare dragă mie și cu mult folos sufletesc: Noul Testament. Întors acasă, la București, am trăit două zile într-o tăcere plină de speranță. Vă spun sincer că nici n-am îndrăznit să-mi deschid bagajul două zile, de teamă să nu pierd iluzia că Noul Testament e totuși undeva acolo, ascuns printre haine. Dar adevărul a ieșit la iveală odată cu deschiderea fermoarului de la trolerul meu gri: cartea rămăsese în Bari.
I-am dat un mesaj lui Donatello, proprietarul hotelului, care mi-a confirmat: „E aici, e în siguranță”. Dar cum să ajungă înapoi la mine?, a povestit Daniel Buzdugan pe Instagram.

Fiind supărat din cauza situației în care se afla, bărbatul a vorbit la matinalul pe care îl găzduiește. Surpriza a venit abia atunci când un cuplu din Piatra Neamț i-a spus omului de radio că vor ajunge în apropiere de Bari și vor face tot posibilul să îi recupereze obiectul pierdut. Gestul l-a impresionat pe Daniel, iar acum este fericit că a ajuns cu bine acasă Noul Testament.

Răspunsul a venit ca printr-o minune după ce am zis la radio. Un ascultător din Piatra Neamț, aflat în mașină cu soția sa, în drum spre București, la aeroportul Otopeni, a auzit povestea mea. Oamenii mergeau într-o scurtă vacanță. Deși destinația lor în Puglia era alta și drumul lor nu trecea prin Bari, au ales să facă un ocol. Au ales să facă o „jertfă” de timp și de efort pentru un străin.
Sunt un cuplu cu trei copii, oameni care înțeleg că dragostea se hrănește și din momentele petrecute doar în doi, dar și din bunătatea revărsată asupra celorlalți.
Să mergi special într-un oraș străin pentru a recupera o carte sfântă pentru altcineva este un gest care depășește orice logică omenească; este modul în care Dumnezeu e arată cum lucrează prin oameni, a transmis el.

Ce spune Daniel Buzdugan despre Dumnezeu

După ce a avut parte de bunătatea unor oameni complet străini, bărbatul și-a schimbat perspectiva și spune că Dumnezeu lucrează fără doar și poate, prin oameni.

Când ne-am întâlnit, emoția a fost copleșitoare. Mi-au adus mai mult decât o carte; mi-au adus dovada că lumea e încă plină de suflete frumoase.
Vă mulțumesc din suflet, oameni dragi din Piatra Neamț! Vă voi purta în rugăciunile mele, căci prin gestul vostru mi-ați arătat că nicio distanță nu e prea mare atunci când inima este condusă de credință. Slavă lui Dumnezeu pentru oamenii care aleg să fie mâinile Lui pe pământ!, a mai adăugat Daniel Buzdugan.

