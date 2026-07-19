Daniel Buzdugan, gest emoționant pentru mama lui după AVC. Unde a dus-o imediat ce a ieșit din spital

Daniel Buzdugan (51 de ani) și-a scos mama din spital și a dus-o direct într-un loc special! După clipele de coșmar trăite, prezentatorul nu s-a mai dezlipit de cea care i-a dat viață.

Daniel Buzdugan a trecut recent prin unele dintre cele mai grele momente din viața lui, după ce mama sa a ajuns de urgență la spital în urma unui AVC. După zile întregi de teamă și rugăciuni, prezentatorul radio a avut, în sfârșit, un motiv să zâmbească.

Acesta a profitat de faptul că starea femeii s-a îmbunătățit și a scos-o din spital pentru câteva ore, alegând să o ducă într-un loc cu o încărcătură sufletească aparte.

Daniel Buzdugan, gest emoționant pentru mama lui după AVC

Vedeta a mers împreună cu mama sa la Mănăstirea Bucium din Iași. Vizibil fericit că o are din nou alături, Daniel Buzdugan a transmis și un mesaj care spune totul despre legătura specială dintre ei.

„Am scos-o pe mama din spital la plimbare, la Mănăstirea Bucium din Iași. Una din cele mai fericite zile din viața mea, din nou alături de MAMA❤️ Dragi ieșeni, ne vedem mâine la biserică aici”, a scris Daniel Buzdugan, pe Instagram.

A crezut că mama lui nu îl va mai recunoaște

În spatele acestor imagini pline de speranță se ascund însă zile de coșmar. După ce mama sa a fost transportată de urgență la spital, Daniel Buzdugan a recunoscut că cea mai mare frică a lui nu era legată doar de starea de sănătate a femeii, ci și de posibilitatea ca aceasta să nu îl mai recunoască în urma AVC-ului.

Din fericire, atunci când și-a revenit, mama prezentatorului l-a privit și a știut imediat cine este, un moment care l-a făcut să izbucnească în lacrimi de bucurie. Ulterior, vedeta le-a mulțumit tuturor celor care au intervenit și au contribuit la salvarea femeii, de la oamenii care au găsit-o căzută pe stradă până la echipele medicale.

„Cea mai mare temere a mea a fost că AVC-ul ne va fura posibilitatea de a mai comunica, că o voi pierde dincolo de un zid al unei tăceri definitive. Dar în această dimineață, Dumnezeu mi-a oferit o bucurie de nedescris: am găsit-o pe mama bine, vorbind și recunoscându-mă. Vă mulțumesc tuturor, de la oamenii simpli de pe stradă, la polițiști, ambulanțieri, brancardieri, asistente și medici. Sunteți cu toți în rugăciunile mele de mulțumire”, a transmis vedeta, după accident.

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Cum se simte mama lui Daniel Buzdugan după ce a leșinat pe stradă. Anunțul făcut de prezentator