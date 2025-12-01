Acasă » Știri » Modul inedit prin care Tony One și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cei doi sunt în culmea fericirii

Modul inedit prin care Tony One și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cei doi sunt în culmea fericirii

De: Alina Drăgan 01/12/2025 | 18:10
Modul inedit prin care Tony One și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului lor
Bucurie mare în familia lui Costel Biju! Tony One, fiul celebrului manelist, după ce a făcut pasul cel mare, acum urmează să devină tătic. Tânărul și aleasa sa, Antonia, au făcut gender reveal, iar toți au explodat de fericire când au văzut rezultatul. Cei doi viitori părinți au organizat o petrecere ca la carte pentru a dezvălui sexul bebelușului.

În luna octombrie a acestui an, Tony One și Antonia făceau nuntă mare. Cei doi și-au unit destinele în mod oficial, iar acum au trecut la următorul pas. Aceștia urmează să devină părinți și au organizat o petrecere ca la carte pentru a afla sexul bebelușului.

Așa cum era de așteptat, Tony One și Antonia au făcut un gender reveal, iar atmosfera a fost una de sărbătoare. Înainte de a face marea dezvăluire, fiecare membru al familiei și-a dat cu părerea și a spus dacă și-ar dori o fetiță sau un băiețel.

„Eu sunt bunicul copilașului. și părerea mea, și îmi doresc din tot sufletul meu să fie fetiță”, a spus Costel Biju.

„Eu sunt mămica și cred că o să fie băiat”, a spus și Antonia.

„Sunt tatăl copilului și sunt 100% sigur că o să fie băiat”, a spus și Tony One.

Ei bine, după ce pariurile au fost făcute a fost dezvăluit și sexul bebelușului. Se pare că Tony One și Antonia urmează să devină părinți de băiețel.

Tony One și Antonia, părinți de băiețel /Foto: TikTok

„Mi-a fost greu să găsesc o fată fix pe placul meu”

Tony One și Antonia formează de ceva timp un cuplu. Cei doi se înțeleg de minune, iar în urmă cu ceva timp fiul lui Costel Biju spunea că a găsit femeia perfectă pentru el. Se pare că aceștia se înțeleg din toate punctele de vedere și speră ca mariajul lor să fie unul lung și fericit.

„Nu mi-aş fi imaginat acum un an că voi avea o soţie, pentru că eu sunt pretenţios, mi-a fost greu să găsesc o fată fix pe placul meu, de la comunicare la fizic, tot. M-am bucurat mult că am găsit-o pe Antonia şi că mă înţeleg aşa bine cu ea”, ne declara Tony One.

