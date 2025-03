Costel Biju a rămas interzis, fiul lui a fugit de acasă cu iubita: ”S-a întâmplat inevitabilul!” Au forțat nunta din pădure!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Costel Biju vorbește în exclusivitate despre fuga fiului său la munte! Tony One și-a luat actuala logodnică și au plecat departe de familiile lor, însă totul s-a terminat cu bine, iar acum cei doi tineri se pregătesc să ajungă în fața altarului. Nimic mai frumos pentru Biju, care își dorește enorm să fie un bunic tânăr!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Costel Biju vorbește despre căsnicia cu mama copiilor săi, pauza pe care a luat-o de la evenimente, dar și despre logodna fiului său cel mare, Tony One. Tânărul artist s-a îndrăgostit iremediabil de Antonia la botezul căreia a cântat chiar Biju, în urmă cu 17 ani! Semne divine sau nu, mai multe întâmplari ciudate i-au făcut pe fiul manelistului și logodnica lui să se cupleze după doar nouă săptămâni.

Acum, Costel Biju povestește cum îndrăgostiții s-au grăbit să petreacă prima noapte împreună, în ciuda faptului că familiile lor i-au sfătuit să mai aștepte. În vârstă de 17 și 18 ani, cei doi au ”fugit” la munte!

”Am cerut fata de la părinții ei. Noi, părinții copiilor, am decis să mai aștepte puțin. Lor li s-a părut cam mult și au hotărât împreună să fugă la munte, unde s-a întâmplat inevitabilul! Au plecat, i-am sunat pe la 23 și ne-au zis că au plecat. Am fost puși în fața faptului împlinit și na! Aseară am fost la Bogdan de la Ploiești, l-am ales ca naș, este fratele meu și îi mulțumesc că este cu sufletul alături de mine și de băiatul meu. Zilele acestea vom fixa și ziua petrecerii. Noi investim suflet și din start va fi ceva frumos și remarcabil. (…)

Da, mi se pare puțin cam devreme și, mai ales din punctul de vedere al fetei, am fost de acord să mai întârzie puțin acest eveniment, că s-au mutat deja și stau la mine acasă, dar ceea ce mă bucură este că voi fi bunic tânăr. Mi-am dorit mereu să fac și copiii de tânăr. Eu cu băieții mei vorbim ca prietenii, nu de la distanța aceasta de tată-fiu. Ei se mândresc foarte tare cu mine!”, a povestit Biju, în exclusivitate.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, artistul spune dacă mai crede sau nu în farmece, după ce a amenințat un polițist care voia să îl amendeze acum trei ani, dar și cum a fost discriminat din cauza etniei sale de către doi organizatori români care i-au ruinat un eveniment. Toate detaliile, dar și alte amănunte legate de colegii săi de breaslă, doar AICI.

