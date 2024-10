Costel Biju, majorat faraonic pentru fiul său, Tony One! Penthouse, un G Class de peste 200.000 € și un Rolex cadou! Salam, Tzancă și Alex Velea au semnat condica aseară!

Costel Biju i-a organizat aseară fiului său un majorat regesc! Tony One a avut numai invitați unul și unul, dintre care îi amintim pe Alex Velea, Florin Salam și Tzancă Uraganu. Marele eveniment a fost prezentat de Bursucu, fostul coleg al lui Teo Trandafir. Pentru CANCAN.RO, tatăl și fiul vorbesc despre cadourile de sute de mii de euro pe care tânărul de 18 ani le-a primit.

Costel Biju l-a sărbătorit aseară pe băiatul său cel mare într-un stil împărătesc, alături de cele mai mari nume din industria manelelor, precum Florin Salam, Dan Bursuc sau Bogdan de la Ploiești, în clubul Oxya. Majoratul a fost plin de surprize, muzică, dansatoare și momente unice, pregătite special pentru Tony One. Nu doar atmosfera a fost la superlativ, ci și cadourile pe care tânărul artist le-a primit din partea familiei, cadouri anunțate pe ringul de dans chiar de Tzancă Uraganu. Discutăm despre un penthouse, un G Class de aproximativ 200.000€ și un ceas Rolex, pe care Tony l-a așezat imediat la încheietură.

Vizibil emoționat de toate cadourile primite, dar și de oamenii care i-au fost alături în această seară, fiul lui Costel Biju a ținut să precizeze cât de recunoscător este pentru viața pe care i-au oferit-o părinții.

”Vreau să îi mulțumesc tatălui pentru acest vis îndeplinit, pe care îl aveam de mic. Nu vreau să spună lumea că sunt arogant cum spuneau înainte. Eram mic, mă dădeam mare cu banii și nu le știam valoarea, dar acum am învățat să fiu mai modest și să prețuiesc mai mult ceea ce am.

Îi mulțumesc tatălui meu pentru tot ce am. Am plâns și de fericire, și de tristețe. Este mașina visurilor mele de când eram mic. Vreau să dau de permis cât mai repede posibil”, a spus Tony One, după ce a primit cele trei cadouri de la părinți.

La rândul său, și Costel Biju a ținut să menționeze cât de mândru este de fiul său, care, spune el, este extrem de ascultător și nu i-a ridicat niciodată probleme.

”Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a dăruit și că ești un copil cuminte. Nu ai fost urecheat, forțat, pedepsit, ca să devii așa de cuminte. Doamne, îți mulțumesc din toată inima! Emoțiile sunt la noi în seara aceasta”, adaugă Costel Biju, pentru CANCAN.RO.

