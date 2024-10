Tzanca Uraganu, primele declarații după ce a devenit, din nou, tătic cu Lambada: ”Toți sunt copiii mei!” Cum a reacționat Marymar?! Ce spune despre noul scandal cu domnișoara, de pe TikTok

Tzancă Uraganu vorbește pentru prima dată, după ce Lambada l-a făcut tată din nou. Deși cu Marymar se afișează peste tot, prima parteneră a artistului a adus pe lume recent cel de-al treilea copil, culmea! Acum, cântărețul face primele declarații despre nou-născutul familiei, pentru CANCAN.RO. În plus, Tzancă vorbește și despre noul scandal de pe TikTok, în care o domnișoară a postat conversațiile cu el…

Tzancă Uraganu are de ce să fie în culmea fericirii. Artistul a devenit tată pentru a patra oară. Vă reamintim că acesta are o fetiță cu Marymar, iubita cu care merge peste tot, și trei copii cu Lambada, partenera sa din copilărie, care recent a adus pe lume un băiețel, pe nume Alesio Andrei. Deși scenariul pare destul de alambicat în triunghiul amoros, Tzancă își asumă pe deplin viața pe care o trăiește și pare extrem de fericit în legătură cu venirea pe lume a micuțului. Ce părere are Marymar despre această situație?

”Marymar e bine, e acasă. Toate bune și frumoase, da!

Ce să spun că am devenit tată iar? Sunt copiii mei toți, să-mi trăiască! Pentru mine, copiii mei sunt cea mai mare minune de la Dumnezeu. Îmi răsfăț copiii cât se poate de bine și de frumos. Ar trebui să le mai spun și «nu», dar e greu. La copii e foarte greu să le spui «nu»”, explică manelistul, pentru CANCAN.RO.

În plus, Tzancă vorbește și despre noul scandal de pe Tik Tok, unde o domnișoară a postat mai multe conversații cu el în care manelistul pare extrem de insistent să o cunoască pe ”influencerița” cu pricina. Inițial, Tzancă a părut extrem de deranjat de discuțiile făcute publice și a insinuat că domnișoara nu ar fi chiar așa ”cumințică” precum pretinde pe Internet, ci dimpotrivă!

”Nu mă interesează de domnișoara aceea, știe deja toată lumea cine e. Chiar dacă am ajuns la un nivel, se mai leagă chițibușurile așa, să devină cunoscute peste noapte. Este adevărat că nu ar trebui să mă mai deranjeze, dar nici nu ai cum să lași așa când unii oameni au așa niște frustări d-astea, să iasă în față prin tine. Măcar putea să-mi spună că vrea să devină cunoscută, ca să facă și ea bani mai mulți. Poate îi făceam o reclamă!”, susține Tzancă.

Tzancă, de la manele la trap

Însă faptul că a devenit din nou tată alături de Lambada nu este singura schimbare majoră din viața lui Tzancă. Recent, acesta a anunțat o nouă piesa pe care urmează să o lanseze curând și care este un stil total diferit față de cel cu care ne-a obișnuit deja. Deși manelele l-au consacrat în România, acum, artistul vrea să abordeze și stilul trap.

”În viața asta m-am gândit să mă depășesc pe mine însumi. Am văzut că noua piesă este ok și este și pe placul oamenilor, s-a văzut și pe Tik Tok. O să filmez clipul în câteva zile și o să fie ceva pe măsură. Sper să fie cu avion privat, cu cele mai tari mașini să vedem, nu vreau să vorbesc înainte, pentru că după poate nu îmi mai iese. Nu mi-aș schimba numele odată cu noul stil. Nu, nu, niciodată!”, încheie cântărețul.

