Cum îl va chema pe băiatul lui Tzancă Uraganu. Lambada i-a pus nume de italian

În urmă cu doar câteva zile, Tzancă Uraganu a devenit tătic pentru a patra oară. Lambada, prima soție oficială a manelistului, a născut un băiețel perfect sănătos și voios. Cei doi părinți au ales deja numele pentru micul ”rege”.

Familia lui Tzancă Uraganu s-a mărit cu un nou membru. La începutul acestei săptămâni, Lambada, prima lui soție, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Nașterea micuțului a fost pregătită îndeaproape de cadrele medicale de la o clinică privată din București. Dar ce nu face manelistul pentru moștenitorii lui?! Pentru ca Lambada să fie pe mâini sigure, iar nașterea să aibă loc în lux și condiții de maximă siguranță, Tzancă Uraganu a scos bani grei din buzunar și a plătit aproximativ 2.000 de euro pentru venirea pe lume a noului membru al familiei sale.

Ce nume a ales Lambada pentru băiețelul ei

În vara acestui an, Lambada a confirmat faptul că este gravidă pentru a treia oară, atunci când burtica de viitoare mamă începea să se vadă din ce în ce mai tare. Marți, 17 septembrie 2024, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, a născut un băiețel de nota 10. Pe lângă cei trei copii pe care îi are cu prima sa soție, Tzancă Uraganu are și o fetiță cu acutuala lui iubită, Alina Marymar. Vezi cum Tzancă Uraganu a rămas fără acces la bani! Manelistul, în război cu banca la care are cont

Pentru multe viitoare și proaspete mămici alegerea numelui copilului este unul dintre cele mai dificile lucruri, însă nu și în cazul Lambadei. La doar câteva zile de când a adus pe lume al doilea băiețel, partenera lui Tzancă Uragan știe deja ce nume îi va pune micuțului. Numele nu a fost ales întâmplător, având ceva în comun cu numele celorlalți doi copii: toate trei încep cu litera ”A”: ”Încă un rege în familie. Alesio Andrei. Să ne trăiești o sută de ani fericiți și împliniți, că restul le ai pe toate. Te iubesc, puiule frumos”, a fost mesajul Lambadei.

Tzancă Uraganu: ”Sunt un tată fericit”

Pe data de 22 iulie 2024, Tzancă Uraganu și Lambada au fost surprinși împreună la botezul fiului lor, Andreas. Manelistul a pus de o petrecere cum rar s-a văzut – într-un local din Ploiești. La eveniment au fost prezente nume importante din industria muzicii de petrecere, printre care și Sorinel Puștiu – care este și nașul ”prințișorului”, așa cum este alintat fiul lui Tzancă. Citește și: Tzancă Uraganu’, dat afară de la o nuntă în timp ce cânta! De la ce a pornit scandalul monstru. VIDEO