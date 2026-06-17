Noi detalii din dosarul lui Adrian Kreiner! Femeia care poate da peste cap ancheta face dezvăluiri uluitoare: ”A deranjat în mod special o anumită persoană”

Fosta ”soacră” a lui Adrian Kreiner face dezvăluiri tulburătoare despre relația dintre fiica sa și milionarul ucis în 2023, în propria locuință din Sibiu. Femeia lansează o ipoteză-bombă în acest caz în care trei bărbați au fost deja condamnați în primă instanță pentru faptele comise, doi dintre ei primind condamnări pe viață. Acum, în faza de apel, unul dintre inculpați încearcă să răstoarne sentința aruncând vina pe Adriana Viliginschi, susținând că ea l-ar fi ucis pe Kreiner.

Adriana Viliginschi, iubita omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a ajuns în centrul unui scenariu judiciar extrem de complicat, fiind menționată nu în unul, ci în două dosare de omor. Într-unul dintre ele are calitatea de complice, fiind acuzată că ar fi consiliat-o pe Amiana Pâștină în planul de a-și ucide mama pentru a intra în posesia averii.

În paralel, în dosarul Kreiner, fostul ei iubit, Adriana Viliginschi figurează ca parte civilă, însă situația s-a tensionat în faza de apel, unde unul dintre inculpați a încercat o mutare surpriză și a lansat acuzații prin care încerca să o indice chiar pe ea drept posibilă responsabilă pentru moartea lui Kreiner, o răsturnare de situație care schimbă complet dinamica procesului.

În acest context, Maria Viliginschi, mama acesteia, a dorit să-și apere fiica, povestind în exclusivitate pentru CANCAN.RO, momentele dramatice din seara crimei, după ce fiica sa ar fi sunat-o în stare de șoc, imediat după jaf și crimă.

”Adriana este exclus să fie implicată! Numai un bonav psihic își taie creaca de sub picioare. Ei (cei trei inculpați) au profitat de situația asta (Adriana a fost reținută într-un alt dosar de omor) și încearcă marea cu degetul. Până acum au recunoscut tot, acum hodoronc-tronc s-au răzgândit. De ce să nu profite?!

Nu există indicii, pe mine m-a sunat fiică-mea în timp ce erau nenoriciții ăia în casă, în timpul ăla, sau imediat după. Era ascunsă într-un dulap, sufocată, nu mai avea nici aer. Eu nu am văzut pe nimeni cu toate țiglele pe casă care să-i facă rău persoanei care o întreține”, și-a început mărturisirea Maria Viliginschi.

S-a mai speculat, după crimă, faptul că Adrian Kreiner avea altă iubită, chiar dacă trăia sub același acoperiș cu Adriana Viliginschi. Mama femeii are, și în acest caz, propria versiune.

”Haideți să vă spun realitatea. În limbă populară se spune c….@r. Asta era (n.r. Adrian Kreiner). Inteligent este să nu faci caz. Adriana era destul de înțeleaptă ca să nu facă, era întreținută. Și acum a beneficiat de pe urma ”mariajului”. Nu era căsătorită cu el, dar intenționa”.

”A deranjat în mod special o anumită persoană”

Maria Viliginschi aduce în discuție o persoană care a încercat mereu să rămână discretă, cea care l-a cunoscut poate cel mai bine pe Adrian Kreiner, și-anume fiica lui. Potrivit femeii, fiica afaceristului nu ar fi avut o relație apropiată cu Adriana, dar nici cu tatăl său, și insinuează o ipoteză șocantă.

”Problema lui (n.r. a lui Kreiner) s-a pus în momentul în care au discutat despre posibilitatea de a se căsători și de a avea un copil, de a face o casă amândoi. Aici e aici, pentru că a deranjat în mod special o anumită persoană. Pe fiica lui! Era în Austria, și după ce a decedat taică-său s-a decis să nu mai plece nicăieri. Deci curiozitatea celor care fac investigația ar trebui să se îndrepte către această persoană și vor avea surprize foarte mari!”, consideră femeia.

Întrebată dacă suspectează vreo legătură cu moartea tatălui ei, mama Adrianei Viliginschi a răspuns:

”Sunt convinsă! Pentru că eu nu am fost nici măcar citată să fiu interogată, nu pot să mă duc să fac reclamații pentru care nu dețin probe. Pe ce mă bazez? Poliția ar trebui să investigheze serios și nesuperficial această problemă. Tatăl ei nu o aprecia deloc, lucru care o deranja foarte tare. Nu o aprecia ca om…O considera pe Adriana o rivală, categoric, a făcut tot ce se poate ca s-o îndepărteze. Fiica lui este foarte nemulțumită că a trebuit să împartă din averea tatălui cu Adriana”.

Maria Viliginschi a dezvăluit că Adriana a sunat-o în noaptea crimei, însă își amintește cu greu primele cuvinte rostite atunci. Șocul și trauma acelui moment ar fi afectat-o profund, iar amintirile din acea noapte sunt și astăzi greu de rememorat.

”Prin ce a trecut fata mea în noaptea aia, am crezut că-și pierde mințile, asta numai eu știu. Pentru că nu ne dăm în spectacol, i-am acordat asistență medicală eu, nu am chemat pe nimeni, că dacă nu eram de meserie (n.r. este medic) eram obligată să chem și atunci se știau mai multe. De-atunci, fata mea nu mai este om! Are o labilitate psihică, emoțională și… e dărâmată de tot!”.

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