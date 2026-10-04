Singurul mare oraș din România unde apartamentele s-au ieftinit. Cât a ajuns să coste metrul pătrat

Achiziționarea unui apartament devine din ce în ce mai mult doar un vis. Scumpirile au acaparat piața imobiliară, astfel că s-au înregistrat creșteri considerabile în prima jumătate a acestui an. Cu toate acestea, datele arată că există un singur oraș mare din România unde apartamentele s-au ieftinit.

Cele mai mari creșteri au fost raportate în Timișoara, de peste 4%, urmată de Sibiu, cu 3,3%, Iași, cu 2,7%, Cluj-Napoca, cu 2%, și Brașov, cu 0,2%. Cluj-Napoca rămâne unul dintre cele mai scumpe orașe din țară, cu un preț mediu de aproximativ 3.155 de euro/mp.

Astfel, un apartament de 60 mp ar ajunge, orientativ, la aproape 189.300 de euro, iar unul de 75 mp ar depăși 236.000 de euro. Chiar și așa, orașul care a înregistrat o ieftinire în ultima perioadă este Bucureștiul.

Singurul mare oraș din România unde apartamentele s-au ieftinit

Potrivit datelor publicate pe platformele imobiliare, prețul mediu în Capitală a coborât de la 2.053 la 2.033 de euro pe metru pătrat, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 1%. Deși nu este o ieftinire colosală, pentru un apartament de 60 de metri pătrați, de exemplu, 2.033 euro/mp înseamnă un preț de aproximativ 122.000 de euro, fără să luăm în calcul eventualele costuri suplimentare.

De pildă, în Popești-Leordeni, o garsonieră de aproximativ 40 de metri pătrați care anul trecut costa 63.000 de euro plus TVA, acum prețul de bază poate ajunge la 66.000 de euro, iar după aplicarea TVA de 21%, suma finală depășește 79.000 de euro.

„O garsonieră de 40 de mp care anul trecut se vindea cu 63.000 de euro + TVA de 9%, adică 70.000, la momentul de față vindem cu 66.000 de euro + TVA de 21% și ajungem chiar peste 80.000 de euro”, explică Attila Ivacson, CEO al unei companii imobiliare.

Pe de altă parte, în estul Capitalei, o garsonieră poate ajunge la 95.000 de euro, iar un apartament cu două camere la 120.000 de euro. Dacă vorbim de zona de nord a Bucureștiului, costurile sunt și mai ridicate.

De ce nu scad prețurile apartamentelor

Deși cererea nu este prea mare, prețurile rămân în continuare ridicate. Specialiștii în imobiliare invocă majorarea costurilor cu terenurile, materialele și forța de muncă, dar și fiscalitatea mai mare.

„Imobiliarele continuă să fie investiția principală a românilor când dețin capital. Toți acești factori mențin prețul ridicat și cererea ridicată”, explică Adrian Ciocoiu.

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