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„Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens.” Dr. Mocanu Liviu a încetat din viață

De: Emanuela Cristescu 11/06/2026 | 07:51
„Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens.” Dr. Mocanu Liviu a încetat din viață
„Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens.” Dr. Mocanu Liviu a încetat din viață. Sursa foto Facebook
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Comunitatea medicală este în doliu după ce dr. Liviu Mocanu, un titan al medicinei legale și fost președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța, s-a stins din viață. Inima renumitului doctor a încetat să mai bată în urma unui infarct devastator, chiar în timp ce se afla la datorie.

Zeci de minute, echipajele medicale au declanșat o alertă maximă și au efectuat manevre disperate de resuscitare, luptându-se secundă de secundă cu moartea. Din păcate, în ciuda eforturilor supraomenești, medicii au fost nevoiți să declare decesul și nu au mai reușit să îl readucă la viață pe colegul lor.

Dr. Liviu Mocanu s-a stins din viață

Moartea sa subită a picat ca un trăsnet și a provocat un șoc în rândul tuturor celor care l-au cunoscut de-a lungul unei cariere de excepție. O coincidență de-a dreptul bizară și cutremurătoare a făcut ca dr. Liviu Mocanu să își petreacă ultimele clipe din viață exact în locul în care și-a dedicat cea mai mare parte din activitatea profesională, îndeplinindu-și până la ultima suflare atribuțiile de medic legist.

De-a lungul anilor, dr. Liviu Mocanu a fost considerat o adevărată somitate și a ocupat funcții cheie în sistemul sanitar de la Malul Mării. Ca șef la CJAS Constanța, acesta a gestionat cele mai dure și complexe probleme ale sistemului de asigurări publice. În paralel, ca medic legist, a fost respecta de colegi și de instituțiile partenere, rezolvând cazuri de o dificultate extremă și sprijinind de-a lungul timpului actul de justiție prin expertiza sa profesională și clarificarea unor dosare grele.

Reprezentanții Spitaluli Municipal Mangalia, mesaj emoționant

Pierderea este una colosală pentru Spitalul Municipal Mangalia, acolo unde dr. Liviu Mocanu își desfășura activitatea. Colegii săi sunt îngenuncheați de durere și au transmis un mesaj emoționant.

„Cu profundă durere și regret, anunțăm trecerea neașteptată în neființă a colegului nostru, Dr. Mocanu Liviu – medic de excepție, profesionist desăvârșit și om de o aleasă noblețe sufletească.

Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens în comunitatea medicală și în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a-i fi alături. Prin competența, devotamentul și empatia sa, Dr. Mocanu Liviu a fost un exemplu autentic de profesionalism și dăruire.

Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima tristețea pe care o simțim și golul pe care îl lasă în urma sa. Ne vor rămâne însă vii amintirea zâmbetului său cald, a bunătății sale și a profesionalismului ireproșabil. În aceste moments de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au iubit și apreciat. Împărtășim aceeași durere, dar și recunoștința pentru că am avut onoarea de a-l avea printre noi.

Dr. Mocanu Liviu va rămâne veșnic în memoria și în inimile noastre, prin tot ceea ce a fost și prin binele pe care l-a dăruit.
Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare celor care îl plâng”, au transmis reprezentanții Spitalului Municipal Mangalia.

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