Noi detalii despre medicul găsit mort în toaleta Spitalului Floreasca. În ultimele trei luni făcuse 14 gărzi

Tragedia de la Spitalul Floreasca scoate la iveală noi detalii uluitoare. Alexandru Neacșu era medic rezident în ultimul an, iar sâmbătă, 6 iunie a fost găsit într-una din toaletele unității medicale. Din primele informații ale Institutului Național de Medicină Legală, bărbatul și-ar fi administrat fentanil, o substanță care să-l ajute să facă față gărzilor din spital.

Alexandru Neacșu avea 32 de ani și era în ultimul an de rezidențiat. Avea o familie, soția lui fiind tot medic rezident. Acesta a fost găsit fără suflare în toaleta Spitalului Floreasca, acolo unde lucra. Potrivit Institutului Național de Medicină Legală, bărbatul și-ar fi administrat fentanil, pentru a face față gărzilor din spital. Substanța este mai puternică decât morfina și se administrează pacienților cu dureri severe. Utilizat frecvent, poate duce la dependență.

Noi detalii despre medicul găsit fără viață în Spitalul Floreasca

Anchetatorii care se ocupă de acest caz susțin că Alexandru Neacșu ar fi apelat la fentanil pentru a reuși să învingă oboseala și pentru a rezista gărzilor interminabile. Colegii săi spun că în ultimele trei luni a făcut nici mai mult, nici mai puțin de 14 gărzi. Totuși, fentanilul se administrează doar pacienților care se confruntă cu dureri severe, fiind foarte puternic. De asemenea, poate da dependență.

Sunt medicamente pe care, fiind medici, știu să le administreze, numai că, din păcate, din dorința de a se recupera prea repede, probabil și-a administrat o doză prea mare. Cu siguranță nu a vrut să se sinucidă. Cu siguranță, din oboseală, a făcut lucrul acesta, a spus medicul Toni Popescu, potrivit Antena 3.

În plus, nu se știe exact cum a ajuns medicul în posesia substanței și asta pentru că reprezentanții spitalului spun că stocurile pe care le dețin sunt intacte.

Și în spitale vorbim de fiole, iar în farmaciile cu regim deschis este același regim strict. Rețeta galbenă există în patru exemplare. Un exemplar rămâne la medic, un exemplar la farmacie, unul la pacient și, dacă se decontează, unul la Casa de Asigurări de Sănătate, a declarat farmacista Beatrice Speteanu.

Bărbatul avea o soție, medic rezident la rândul ei, iar împreună aveau doi copii, ambii având vârste de până la trei ani. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs decesul lui Alexandru Neacșu.

VEZI ȘI: Moartea medicului rezident de la Floreasca scoate la iveală probleme ignorate ani la rând în spitale! Vor fi analizate măsuri noi

Soția rezidentului găsit mort la Floreasca, mesaj sfâșietor: „De acolo de unde ești, să ai grijă de copiii tăi”