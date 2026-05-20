Rareș Cojoc, dezvăluiri despre ziua în care a semnat actele de divorț. Ce s-a întâmplat la notar, de fapt

Unul dintre divorțurile răsunătoare din acest an a fost cel dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cei doi și-au spus adio, iar acum dansatorul a vorbit pe larg despre întreg procesul dureros al separării. Au divorțat la notar, iar acea zi nu a fost deloc una roz pentru el.

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Recent, campionul mondial la dans a rupt tăcerea și a făcut dezvăluiri neașteptate despre momentul în care el și fosta dansatoare a Deliei au semnat actele de divorț. Ce s-a întâmplat la notar?

Rareș Cojoc, dezvăluiri despre ziua în care a semnat actele de divorț

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a luat prin surprindere pe toată lumea. Cei doi s-au separat fără scandal, la notar. Invitat recent în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, dansatorul a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața lui, ziua în care a mers la notar.

Deși a fost greu să facă acest pas și să își vadă căsnicia de ani de zile destrămându-se, Rareș Cojoc a mărturisit că în același timp a simțit și o eliberare. Sportivul a spus exact ce s-a întâmplat în ziua în care a semnat actele de divorț.

„Ideea este că legea din România, tu în momentul în care mergi la notar, ai o lună. Tu practic semnezi cererea de divorț. Stabilești toată viața, practic, tu stai și îți creionezi viața în acel moment, însă în acel moment, notarul îți dă 30 de zile la dispoziție pentru a lua hotărârea finală și abia atunci, prin prezența în fața notarului, mai semnezi o încheiere, încheierea se publică la Registrul de Evidența Persoanelor, după care stai în birou până este publicată și gata. A fost un cumul de trăiri. Bineînțeles, e o ruptură, pentru că se produce o ruptură, chiar dacă este doar un act. Am simțit deopotrivă și o eliberare. Nu știu cum sună asta, dar eu am simțit-o în acel moment. A fost greu și da, am simțit o eliberare. Eram foarte siguri (n.r. că vor semna actele de divorț)”, a mărturisit Rareș Cojoc.

