Rareș Cojoc a recunoscut că a fost trădat de Andreea: ”Niciodată nu mi-am imaginat”

Dansatorul Rareș Cojoc (37 de ani) a rupt tăcerea despre divorțul de Andreea Popescu și a făcut dezvăluiri care au surprins pe toată lumea. Acesta a spus că separarea a venit ca un șoc și că nu el a fost cel care a renunțat la relație.

După ce Andreea Popescu a vorbit despre problemele care au afectat căsnicia, invocând neînțelegeri și lipsa comunicării, Rareș Cojoc a venit cu propria versiune și a spus că nu s-a așteptat niciodată ca lucrurile să ajungă atât de departe.

Rareș Cojoc a spus adevărul

Dansatorul a recunoscut că despărțirea l-a prins complet nepregătit și că a luptat până în ultima clipă pentru relația lor. El a spus că este nevinovat și că Andreea Popescu a fost cea care s-a schimbat.

„Dinamica lucrurilor s-a schimbat puțin. Da, m-a luat pe nepregătite. Nu sunt de vină. Nu s-a terminat din cauza mea, nu, eu am luptat foarte mult pentru relația aceasta în momentul în care lucrurile s-au răcit între mine și Andreea. Nu aș fi vrut niciodată să îmi reproșez sau copiii să îmi reproșeze că nu am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie. Nu se consumase. Eu nu am știut că se poate ajunge în acest punct”, a declarat Rareș Cojoc în podcastul „Acasă la Măruță”.

Sportivul a spus că este foarte dezamăgit de fosta lui parteneră și că încă n-a trecut peste ce s-a întâmplat. Rareș a mai declarat că a investit enorm în familie și că nu și-ar fi imaginat vreodată că va ajunge să își crească singur copiii.

„Niciodată nu mi-am imaginat”

Rareș Cojoc n-a spus nimic despre Dan Alexa, bărbatul cu care soția sa l-a înșelat, dar a recunoscut că s-a simțit trădat și că a realizat că efortul lui n-a fost niciodată apreciat. Cu toate acestea, dansatorul speră ca Dumnezeu să-i schimbe viața și să aducă din nou soarele pe strada lui.

„Trădat pentru că ceea ce am oferit eu nu a fost oarecum apreciat. Pentru mine, familia este sacră. Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu la 36 de ani un tată singur. Sună puțin abrupt, dar lucrurile trebuie spuse pe nume, de ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Realmente cred că asta s-a întâmplat. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit și vine mereu cu darurile, la final”, a mai spus Rareș Cojoc.

Dansatorul a spus că și tatăl lui a încercat să discute cu Andreea Popescu și să le salveze căsnicia, dar că totul a fost în zadar.

„Tata a ieșit cu Andreea, a invitat-o la un restaurant, au stat acolo vreo patru ore. A fost o discuție foarte profundă, aș putea să zic”, a explicat Rareș.

