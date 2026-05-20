Andreea Bălan și-a schimbat numele după nunta cu Victor Cornea. Ce scrie în buletinul artistei

La aproximativ două săptămâni după căsătoria cu tenismenul Victor Cornea, Andreea Bălan se bucură de una dintre cele mai împlinite perioade din viața sa. Artista spune că emoțiile evenimentului încă sunt foarte prezente și că trăiește intens amintirea zilei nunții.

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au unit destinele, organizând un eveniment deosebit, despre care artista vorbește în continuare cu multă emoție. Ea spune că momentul nunții rămâne unul special, la care se gândește frecvent cu bucurie.

Vedeta afirmă, de asemenea, că atât ea și partenerul său, cât și invitații, s-au simțit foarte bine la petrecere, bucurându-se de atmosfera evenimentului.

„Parcă am trăit un vis frumos la nunta noastră și sunt foarte fericită că toată lumea s-a simțit bine. Asta era cel mai important. Și noi și invitații! Și am avut un super concert cu 3Sud Est, cu Clejanii, cu Nea Mărin, The Colours. A fost superb!”, a declarat Andreea Bălan, pentru click.ro

Andreea Bălan a povestit că unul dintre cele mai puternice momente ale nunții a fost cel al jurămintelor, pe care ea și Victor Cornea le-au rostit pe loc, fără o pregătire prealabilă, lăsând emoțiile să dicteze cuvintele.

„Momentul meu preferat a fost atunci când ne-am spus jurămintele, pentru că au fost din suflet, noi nu le-am scris înainte. Pur și simplu au fost improvizate și au fost exact ceea ce am simțit pe moment”, a mai povestit vedeta pentru sursa citată.

Andreea Bălan a devenit Andreea Cornea

Andreea Bălan a ales, după căsătorie, să preia numele soțului său, Victor Cornea. Vedeta a demarat deja formalitățile necesare pentru actualizarea documentelor personale.

„Acum sunt doamna Cornea! Și acum alerg să-mi schimb actele. Buletinul deja îl am, dar trebuie să schimb și celelalte acte. Și e frumos! E o nouă etapă în viețile noastre. Să avem sănătate!”, a spus Andreea Bălan.

Artista vede această etapă ca pe începutul unei noi perioade în viața ei alături de Victor Cornea. Starea ei de fericire și entuziasm se reflectă în aparițiile publice din ultima vreme.

Se amână luna de miere

Deși sunt proaspăt căsătoriți, cei doi nu au reușit încă să plece într-o lună de miere propriu-zisă. Programul încărcat al sportivului, care are de onorat mai multe turnee de tenis, a amânat momentan aceste planuri.

Cu toate acestea, artista spune că își dorește să fie alături de soțul ei cât de des îi permite agenda și să îl însoțească atunci când are posibilitatea.

