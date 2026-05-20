Acasă » Știri » Andreea Bălan și-a schimbat numele după nunta cu Victor Cornea. Ce scrie în buletinul artistei

Andreea Bălan și-a schimbat numele după nunta cu Victor Cornea. Ce scrie în buletinul artistei

De: Elisa Tîrgovățu 20/05/2026 | 20:13
Andreea Bălan și-a schimbat numele după nunta cu Victor Cornea. Ce scrie în buletinul artistei
Andreea Bălan, schimbare importantă după căsătoria cu Victor Cornea. Artista se află în plin proces de actualizare a documentelor personale / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La aproximativ două săptămâni după căsătoria cu tenismenul Victor Cornea, Andreea Bălan se bucură de una dintre cele mai împlinite perioade din viața sa. Artista spune că emoțiile evenimentului încă sunt foarte prezente și că trăiește intens amintirea zilei nunții.

Totodată, ea a început deja demersurile administrative de după căsătorie, alegând să preia numele soțului, aflându-se în prezent în procesul de actualizare a documentelor personale.

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au unit destinele, organizând un eveniment deosebit, despre care artista vorbește în continuare cu multă emoție. Ea spune că momentul nunții rămâne unul special, la care se gândește frecvent cu bucurie.

Vedeta afirmă, de asemenea, că atât ea și partenerul său, cât și invitații, s-au simțit foarte bine la petrecere, bucurându-se de atmosfera evenimentului.

„Parcă am trăit un vis frumos la nunta noastră și sunt foarte fericită că toată lumea s-a simțit bine. Asta era cel mai important. Și noi și invitații! Și am avut un super concert cu 3Sud Est, cu Clejanii, cu Nea Mărin, The Colours. A fost superb!”, a declarat Andreea Bălan, pentru click.ro

Andreea Bălan a povestit că unul dintre cele mai puternice momente ale nunții a fost cel al jurămintelor, pe care ea și Victor Cornea le-au rostit pe loc, fără o pregătire prealabilă, lăsând emoțiile să dicteze cuvintele.

„Momentul meu preferat a fost atunci când ne-am spus jurămintele, pentru că au fost din suflet, noi nu le-am scris înainte. Pur și simplu au fost improvizate și au fost exact ceea ce am simțit pe moment”, a mai povestit vedeta pentru sursa citată.

Sursa foto: Social media

Andreea Bălan a devenit Andreea Cornea

Andreea Bălan a ales, după căsătorie, să preia numele soțului său, Victor Cornea. Vedeta a demarat deja formalitățile necesare pentru actualizarea documentelor personale.

„Acum sunt doamna Cornea! Și acum alerg să-mi schimb actele. Buletinul deja îl am, dar trebuie să schimb și celelalte acte. Și e frumos! E o nouă etapă în viețile noastre. Să avem sănătate!”, a spus Andreea Bălan.

Artista vede această etapă ca pe începutul unei noi perioade în viața ei alături de Victor Cornea. Starea ei de fericire și entuziasm se reflectă în aparițiile publice din ultima vreme.

Se amână luna de miere

Deși sunt proaspăt căsătoriți, cei doi nu au reușit încă să plece într-o lună de miere propriu-zisă. Programul încărcat al sportivului, care are de onorat mai multe turnee de tenis, a amânat momentan aceste planuri.

Cu toate acestea, artista spune că își dorește să fie alături de soțul ei cât de des îi permite agenda și să îl însoțească atunci când are posibilitatea.

CITEȘTE ȘI: Motivul real pentru care Petrișor Ruge a lipsit de la nunta Andreei Bălan. Abia acum s-a aflat!

Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
Știri
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost prins!
Știri
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost…
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Mediafax
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Ghoerghiu, Darău și actualul șef ADR
Gandul.ro
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele turiștilor români
Adevarul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un...
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat mort. Cine a fost făcut vinovat
Mediafax
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat...
Parteneri
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
Click.ro
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei...
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Digi 24
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre...
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea”...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Ghoerghiu, Darău și actualul șef ADR
Gandul.ro
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la...
ULTIMA ORĂ
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost ...
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost prins!
Cine este bărbatul care a căzut pe șine în stația de metrou Păcii. Medicii sunt rezervați în ...
Cine este bărbatul care a căzut pe șine în stația de metrou Păcii. Medicii sunt rezervați în privința lui
Ruxandra Luca, dezvăluiri despre relația cu părinții după episodul din benzinărie: ”Mă întrebau ...
Ruxandra Luca, dezvăluiri despre relația cu părinții după episodul din benzinărie: ”Mă întrebau unde am stat”
Andrei Rotaru, o nouă apariție controversată după despărțirea de Cristina. Fanii au crezut că ...
Andrei Rotaru, o nouă apariție controversată după despărțirea de Cristina. Fanii au crezut că nu văd bine!
Lora a cerut de urgență protecția Poliției după ce situația a scăpat de sub control: ”M-au amenințat ...
Lora a cerut de urgență protecția Poliției după ce situația a scăpat de sub control: ”M-au amenințat că mă omoară!”
Vezi toate știrile