Acasă » Știri » Cine este bărbatul care a căzut pe șine în stația de metrou Păcii. Medicii sunt rezervați în privința lui

Cine este bărbatul care a căzut pe șine în stația de metrou Păcii. Medicii sunt rezervați în privința lui

De: Alina Drăgan 20/05/2026 | 20:40
Cine este bărbatul care a căzut pe șine în stația de metrou Păcii. Medicii sunt rezervați în privința lui
Cine este bărbatul care a căzut pe șine și care este starea acestuia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Astăzi, 20 mai, circulația metroului a fost dată peste cap de un incident petrecut în stația Păcii. Un bărbat ar fi căzut pe șine, iar alarma a fost dată rapid. S-a intervenit de urgență, iar bărbatul se află acum în grija medicilor, care însă sunt rezervați. Cine este bărbatul și care este starea acestuia?

Metrorex a transmis miercuri, 20 mai 2026, că în jurul orei 14:45 a avut loc un incident în stația de metrou Păcii, pe firul 2, pe direcția Preciziei. În urma acestui eveniment, circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată temporar, în funcție de procedurile interne aplicate în astfel de situații. De asemenea, compania a anunțat că ar putea să fie vorba despre o tentativă de suicid.

„Metrorex informează că astăzi, 20.05.2026, în jurul orei 14:45, în staţia de metrou Păcii, firul 2, în direcţia Preciziei a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situaţii”, a transmis Metrorex, într-un comunicat de presă.

Cine este bărbatul care a căzut pe șine și care este starea acestuia

Din primele informații, protagonistul incidentului de la metrou este un bărbat în vârstă de 45 de ani. Se pare că acesta ar fi căzut pe șine. Este vorba despre un subofițer în cadrul ISU București-Ilfov, care se afla în timpul liber la momentul producerii accidentului.

În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Bărbatul a fost intubat la fața locului și transportat ulterior la spital pentru îngrijiri de specialitate. Din păcate, medicii sunt rezervați și spun că starea acestuia este critică, după ce a suferit o amputație de membru inferior.

În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar oamenii legii iau în calcul mai multe variante privind modul în care s-a produs incidentul. Este luată în calcul și o tentativă de suicid. De asemenea, surse din anchetă spun că bărbatul de 45 de ani era monitorizat cu brățară electronică, în cadrul unui dosar legat de violență domestică.

 

CITEȘTE ȘI:

Panică într-o stație de metrou din Viena. O româncă a atacat două persoane cu o forfecuță de unghii

Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
Știri
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost prins!
Știri
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost…
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Mediafax
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Ghoerghiu, Darău și actualul șef ADR
Gandul.ro
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele turiștilor români
Adevarul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un...
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat mort. Cine a fost făcut vinovat
Mediafax
Anunț șoc la un post de radio: regele Charles III a fost declarat...
Parteneri
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
Click.ro
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei...
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Digi 24
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre...
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea”...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Ghoerghiu, Darău și actualul șef ADR
Gandul.ro
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la...
ULTIMA ORĂ
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
Sfinții Constantin și Elena, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2026
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost ...
O influenceriță de doar 21 de ani a fost împușcată mortal în plină stradă. Criminalul nu a fost prins!
Ruxandra Luca, dezvăluiri despre relația cu părinții după episodul din benzinărie: ”Mă întrebau ...
Ruxandra Luca, dezvăluiri despre relația cu părinții după episodul din benzinărie: ”Mă întrebau unde am stat”
Andrei Rotaru, o nouă apariție controversată după despărțirea de Cristina. Fanii au crezut că ...
Andrei Rotaru, o nouă apariție controversată după despărțirea de Cristina. Fanii au crezut că nu văd bine!
Andreea Bălan și-a schimbat numele după nunta cu Victor Cornea. Ce scrie în buletinul artistei
Andreea Bălan și-a schimbat numele după nunta cu Victor Cornea. Ce scrie în buletinul artistei
Lora a cerut de urgență protecția Poliției după ce situația a scăpat de sub control: ”M-au amenințat ...
Lora a cerut de urgență protecția Poliției după ce situația a scăpat de sub control: ”M-au amenințat că mă omoară!”
Vezi toate știrile