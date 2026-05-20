Cine este bărbatul care a căzut pe șine în stația de metrou Păcii. Medicii sunt rezervați în privința lui

Astăzi, 20 mai, circulația metroului a fost dată peste cap de un incident petrecut în stația Păcii. Un bărbat ar fi căzut pe șine, iar alarma a fost dată rapid. S-a intervenit de urgență, iar bărbatul se află acum în grija medicilor, care însă sunt rezervați. Cine este bărbatul și care este starea acestuia?

Metrorex a transmis miercuri, 20 mai 2026, că în jurul orei 14:45 a avut loc un incident în stația de metrou Păcii, pe firul 2, pe direcția Preciziei. În urma acestui eveniment, circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată temporar, în funcție de procedurile interne aplicate în astfel de situații. De asemenea, compania a anunțat că ar putea să fie vorba despre o tentativă de suicid.

„Metrorex informează că astăzi, 20.05.2026, în jurul orei 14:45, în staţia de metrou Păcii, firul 2, în direcţia Preciziei a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situaţii”, a transmis Metrorex, într-un comunicat de presă.

Cine este bărbatul care a căzut pe șine și care este starea acestuia

Din primele informații, protagonistul incidentului de la metrou este un bărbat în vârstă de 45 de ani. Se pare că acesta ar fi căzut pe șine. Este vorba despre un subofițer în cadrul ISU București-Ilfov, care se afla în timpul liber la momentul producerii accidentului.

În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar echipajele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Bărbatul a fost intubat la fața locului și transportat ulterior la spital pentru îngrijiri de specialitate. Din păcate, medicii sunt rezervați și spun că starea acestuia este critică, după ce a suferit o amputație de membru inferior.

În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar oamenii legii iau în calcul mai multe variante privind modul în care s-a produs incidentul. Este luată în calcul și o tentativă de suicid. De asemenea, surse din anchetă spun că bărbatul de 45 de ani era monitorizat cu brățară electronică, în cadrul unui dosar legat de violență domestică.

