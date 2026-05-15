Dincolo de măști: Suada Agachi descifrează hărțile destinului la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”! Cum ne trădează trăsăturile feței și liniile palmei

Sâmbătă, 19 mai, de la ora 19:00, comunității ”Altceva” îi este propusă o călătorie interioară profundă pe canalul de YouTube al podcastului realizat de jurnalistul Adrian Artene. Noul episod promite să fie o incursiune fascinantă în universul comunicării non-verbale și al fizionomiei, având-o ca invitată pe Suada Agachi, expert renumit în tehnici de citire a chipului, dar și în chiromanție și tarot. Într-o lume în care imaginea a devenit cartea noastră de vizită, discuția explorează modul în care trăsăturile noastre biologice devin, de fapt, o oglindă a sufletului și a parcursului nostru existențial.

„Chipul unui om spune povești pe care uneori nici cuvintele nu au curajul să le rostească.” — este una dintre ideile care definesc munca și filosofia Suadei Agachi, un nume care a stârnit în ultimii ani interesul publicului prin modul în care explică legătura dintre expresiile feței, emoții, personalitate și experiențele de viață.

Dialogul pornește de la elementele esențiale la care trebuie să fim atenți atunci când întâlnim pentru prima dată o persoană, trecând către aspecte profunde, precum recunoașterea „amprentei lui Dumnezeu” pe chipul uman. Suada Agachi explică modul în care experiențele de viață, fie că vorbim despre suferințe profunde sau succese răsunătoare, se gravează inevitabil pe fețele noastre, transformându-le în adevărate hărți ale destinului. O temă centrală a ediției o reprezintă ideea că, deși ne putem rafina comportamentul, omul nu își poate schimba cu adevărat destinul, iar trăsăturile feței sunt martorii tăcuți ai acestui adevăr imuabil.

Adrian Artene și invitata sa vor analiza, de asemenea, dacă limbajul non-verbal este o abilitate ce poate fi antrenată sau dacă acesta rămâne un instinct pur, atingând inclusiv subiecte delicate precum tehnicile de seducție și rolul intuiției, pe care Suada o descrie drept „glasul lumilor superioare”. Discuția se extinde și asupra chiromanției, dezvăluind cum ne vorbesc liniile vieții din palmă și de ce analiza degetelor poate oferi indicii prețioase despre caracterul celor din jur. Mai mult, misterele din spatele cărților de tarot și impactul psihologic al operațiilor estetice asupra echilibrului nostru interior vor completa tabloul unei ediții care caută răspunsuri la întrebările fundamentale despre cine suntem cu adevărat.

Realizatorul podcastului, Adrian Artene, subliniază importanța acestei întâlniri pentru toți cei care vor să înțeleagă mai bine mecanismele umane: „Vom învăța să privim dincolo de măști. Vom descoperi în cadrul acestei ediții cum trăsăturile feței noastre ne trădează destinul, cum mâinile scriu povestea evoluției noastre și cum putem folosi aceste instrumente nu pentru a ghici viitorul, ci pentru a ne cunoaște profund pe noi înșine”, declară jurnalistul.

