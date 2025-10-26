Cum arăta Patriarhul Daniel în tinerețe. Imagini RARE cu șeful Bisericii Ortodoxe

Duminică, de sărbătoarea Sfântului Dumitru, Catedrala Națională din București a marcat un moment important în istoria sa prin sfințirea picturii realizate în mozaic bizantin care acoperă pereții edificiului. Ceremonia a fost oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, împreună cu Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, Bartolomeu I, și alți 65 de ierarhi, într-un eveniment care a reunit în altar reprezentanți de seamă ai clerului ortodox din întreaga lume.

Sfințirea picturii a avut loc într-un an simbolic pentru Biserica Ortodoxă Română, care sărbătorește 100 de ani de la ridicarea sa la rang de Patriarhie. Realizarea mozaicurilor reprezintă o etapă importantă în procesul de finalizare a Catedralei Naționale și este văzută ca o împlinire a unui ideal național și spiritual al poporului român, început încă din secolul al XIX-lea. Pictura în mozaic este dedicată Înălțării Domnului, Zilei Eroilor și Sfântului Apostol Andrei, protectorul României.

Patriarhul Daniel, al cărui nume real este Dan Ilie Ciobotea, s-a născut pe 22 iulie 1951 în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș. Școlit inițial în localitatea natală, a urmat liceul la Lăpușnic, după care a absolvit Institutul Teologic Universitar din Sibiu, în perioada 1970-1974. Studiile sale au continuat cu doctoratul la Institutul Teologic Universitar din București între 1974 și 1976, iar ulterior a completat formarea academică în străinătate, la Strasbourg și Freiburg. Experiența internațională i-a permis să devină lector și profesor asociat în Elveția, participând la numeroase întâlniri și conferințe menite să promoveze dialogul ecumenic.

Cariera sa în ierarhia Bisericii Ortodoxe Române a cunoscut o ascensiune constantă: a fost numit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, iar la 1 iulie 1990 a fost înscăunat ca arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În septembrie 2007, a fost ales patriarh al BOR, funcție pe care o deține și astăzi, coordonând atât activitatea internă a Bisericii, cât și relațiile internaționale și ecumenice.

Privind fotografiile din tinerețe ale Patriarhului Daniel, greu ai putea să îl recunoști astăzi. În acele imagini, Dan Ilie Ciobotea avea părul negru, creț și mai lung decât în prezent, iar fizicul său era mai suplu, trăsături care contrastează puternic cu imaginea impunătoare pe care o afișează acum în calitate de patriarh.

