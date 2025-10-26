Acasă » Știri » Cum arăta Patriarhul Daniel în tinerețe. Imagini RARE cu șeful Bisericii Ortodoxe

Cum arăta Patriarhul Daniel în tinerețe. Imagini RARE cu șeful Bisericii Ortodoxe

De: Anca Chihaie 26/10/2025 | 19:33
Cum arăta Patriarhul Daniel în tinerețe. Imagini RARE cu șeful Bisericii Ortodoxe
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Duminică, de sărbătoarea Sfântului Dumitru, Catedrala Națională din București a marcat un moment important în istoria sa prin sfințirea picturii realizate în mozaic bizantin care acoperă pereții edificiului. Ceremonia a fost oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, împreună cu Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, Bartolomeu I, și alți 65 de ierarhi, într-un eveniment care a reunit în altar reprezentanți de seamă ai clerului ortodox din întreaga lume.

Sfințirea picturii a avut loc într-un an simbolic pentru Biserica Ortodoxă Română, care sărbătorește 100 de ani de la ridicarea sa la rang de Patriarhie. Realizarea mozaicurilor reprezintă o etapă importantă în procesul de finalizare a Catedralei Naționale și este văzută ca o împlinire a unui ideal național și spiritual al poporului român, început încă din secolul al XIX-lea. Pictura în mozaic este dedicată Înălțării Domnului, Zilei Eroilor și Sfântului Apostol Andrei, protectorul României.

Cum arăta Patriarhul Daniel în tinerețe

Patriarhul Daniel, al cărui nume real este Dan Ilie Ciobotea, s-a născut pe 22 iulie 1951 în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș. Școlit inițial în localitatea natală, a urmat liceul la Lăpușnic, după care a absolvit Institutul Teologic Universitar din Sibiu, în perioada 1970-1974. Studiile sale au continuat cu doctoratul la Institutul Teologic Universitar din București între 1974 și 1976, iar ulterior a completat formarea academică în străinătate, la Strasbourg și Freiburg. Experiența internațională i-a permis să devină lector și profesor asociat în Elveția, participând la numeroase întâlniri și conferințe menite să promoveze dialogul ecumenic.

Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Patriarhul Daniel/Foto: social media

Cariera sa în ierarhia Bisericii Ortodoxe Române a cunoscut o ascensiune constantă: a fost numit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, iar la 1 iulie 1990 a fost înscăunat ca arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În septembrie 2007, a fost ales patriarh al BOR, funcție pe care o deține și astăzi, coordonând atât activitatea internă a Bisericii, cât și relațiile internaționale și ecumenice.

Privind fotografiile din tinerețe ale Patriarhului Daniel, greu ai putea să îl recunoști astăzi. În acele imagini, Dan Ilie Ciobotea avea părul negru, creț și mai lung decât în prezent, iar fizicul său era mai suplu, trăsături care contrastează puternic cu imaginea impunătoare pe care o afișează acum în calitate de patriarh.

LIVE TEXT | Se sfințește Catedrala Mânturii Neamului de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române

Imagini fabuloase cu interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Duminică va fi sfințită

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Are vedere către Oceanul Indian!
Știri
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Are vedere către Oceanul Indian!
Ioana State de la Asia Express 2024, marcată după ce a ajuns la Psihiatrie. Ce era scris pe pereți: ”Tulburător!”
Știri
Ioana State de la Asia Express 2024, marcată după ce a ajuns la Psihiatrie. Ce era scris pe…
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor...
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Gandul.ro
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare....
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de metri sub ea
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la...
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Parteneri
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Click.ro
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru...
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
WOWBiz.ro
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la...
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
Antena 3
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Digi 24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului...
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR
Digi24
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din...
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute...
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă intrare
StirileKanalD
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă...
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut un pic cam mult pe jar.”
kfetele.ro
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut...
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
WOWBiz.ro
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi...
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
observatornews.ro
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său....
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
go4it.ro
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?”
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat...
Doliu în lumea filmului! O frumoasă actriță a murit prea devreme. A fost o luptătoare
Capital.ro
Doliu în lumea filmului! O frumoasă actriță a murit prea devreme. A fost o luptătoare
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
Romania TV
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia...
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Go4Games
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte: Exista dorința de a fi pe placul superiorului
Capital.ro
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte:...
Regina Maria și amantul canadian. Iubirea secretă care a sfidat coroana
evz.ro
Regina Maria și amantul canadian. Iubirea secretă care a sfidat coroana
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte
Gandul.ro
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a...
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
as.ro
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să facă Ahmed în GALA din această seară. Este IREAL ce i-a cerut concurenta din Casa Iubirii prezentatoarei TV să NU facă:
radioimpuls.ro
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să...
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și, astăzi, îi merge foarte bine
Fanatik.ro
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A...
Ce s-a ales de fundașul despre care Gigi Becali spunea că ”nu va mai călca iarba la FCSB”. S-a mutat într-unul dintre cele mai bogate orașe din lume, unde joacă fotbal la amatori
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fundașul despre care Gigi Becali spunea că ”nu va mai călca...
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT: „Ajută-mă!”
O tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT: „Ajută-mă!”
Cornel și Bianca Păsat, decizie radicală! Nu mai ajung în fața altarului, ci la tribunal | EXCLUSIV
Cornel și Bianca Păsat, decizie radicală! Nu mai ajung în fața altarului, ci la tribunal | EXCLUSIV
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Are vedere către Oceanul Indian!
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Are vedere către Oceanul Indian!
Ioana State de la Asia Express 2024, marcată după ce a ajuns la Psihiatrie. Ce era scris pe pereți: ...
Ioana State de la Asia Express 2024, marcată după ce a ajuns la Psihiatrie. Ce era scris pe pereți: ”Tulburător!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Fermierul din Dolj care vinde „aurul din pământ” cu 50 de lei kilogramul. Doru a dat lovitura cu ...
Fermierul din Dolj care vinde „aurul din pământ” cu 50 de lei kilogramul. Doru a dat lovitura cu un produs banal!
Vezi toate știrile
×