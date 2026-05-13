Cum a apărut Medana la priveghiul lui Ioan Isaiu? Mesajul tulburător

Medana a mers special la Cluj Napoca pentru a-și lua rămas bun de la bunul său prieten, regretatul actor Ioan Isaiu. Soția lui Alin Oprea a fost prezentă la priveghi, alături de familia acestuia, unde i-a adus un ultim omagiu.

Ioan Isaiu s-a stins fulgerător din viață sâmbătă, 9 mai, pe platoul de filmare în urma unui infarct. Actorul urma să împlinească 57 de ani în august. Salvatorii au ajuns imediat la fața locului și i-au aplicat manevrele de resuscitare timp de 50 de minute, din păcate, fără succes.

Cum a apărut Medana la priveghiul lui Ioan Isaiu

Marți, 12 mai, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu a ajuns la Cluj Napoca, unde a fost depus în foaierul Teatrului Național, locul unde și-a desfășurat o mare parte din activitate sa actoricească. Persoane publice, actori, cei care l-au iubit și l-au apreciat au mers într-un număr impresionant pentru a-și lua rămas bun de la actor. Printre ei s-a numărat și Medana, soția lui Alin Oprea.

Într-o postare pe o rețea de socializare, Medana a publicat o fotografie în care apare alături de Ioan Isaiu și o altă fotografie în care apare la priveghiul acestuia. Îmbrăcată într-o rochie neagră, ea și-a completat ținut cu o bonetă elegantă și discretă. Soția lui Alin Oprea a mers special la Cluj pentru a-și lua adio de la bunul ei prieten.