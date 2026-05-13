Cum a apărut Medana la priveghiul lui Ioan Isaiu? Mesajul tulburător

De: Maria Roșca 13/05/2026 | 11:25
Alin Oprea și Medana /Foto: Instagram
Medana a mers special la Cluj Napoca pentru a-și lua rămas bun de la bunul său prieten, regretatul actor Ioan Isaiu. Soția lui Alin Oprea a fost prezentă la priveghi, alături de familia acestuia, unde i-a adus un ultim omagiu. 

Ioan Isaiu s-a stins fulgerător din viață sâmbătă, 9 mai, pe platoul de filmare în urma unui infarct. Actorul urma să împlinească 57 de ani în august. Salvatorii au ajuns imediat la fața locului și i-au aplicat manevrele de resuscitare timp de 50 de minute, din păcate, fără succes.

Marți, 12 mai, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu a ajuns la Cluj Napoca, unde a fost depus în foaierul Teatrului Național, locul unde și-a desfășurat o mare parte din activitate sa actoricească. Persoane publice, actori, cei care l-au iubit și l-au apreciat au mers într-un număr impresionant pentru a-și lua rămas bun de la actor. Printre ei s-a numărat și Medana, soția lui Alin Oprea.

Medana a fost prietenă de familie cu Ioan Isaiu/ sursă foto: Facebook

Într-o postare pe o rețea de socializare, Medana a publicat o fotografie în care apare alături de Ioan Isaiu și o altă fotografie în care apare la priveghiul acestuia. Îmbrăcată într-o rochie neagră, ea și-a completat ținut cu o bonetă elegantă și discretă. Soția lui Alin Oprea a mers special la Cluj pentru a-și lua adio de la bunul ei prieten.

„Doamne, cum este viața… Cândva așa, iar astăzi, atât de diferit. Pentru prima dată am pășit pragul Teatrului Național din Cluj și, în loc să îl văd pe scenă pe acest mare și fabulos actor, l-am văzut între patru scânduri, într-un sicriu. Sentimentul a fost înfiorător.

A fost ultimul lui spectacol, peste care cortina s-a tras în ropote de aplauze și lacrimi. O sală întreagă plângea, în timp ce își lua rămas bun de la omul care a dăruit emoție, talent și frumusețe sufletească unei lumi întregi.

Să prețuim ceea ce avem atunci când avem. Să fim mai atenți cu oamenii dragi nouă, să îi iubim mai mult, să îi ascultăm mai des și să nu amânăm lucrurile care contează cu adevărat. Pentru că ziua de mâine nu ne aparține nouă… ci lui Dumnezeu”, a fost mesajul Medanei.

