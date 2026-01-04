Minus la temperatură, însă plus la iubire! Lidia Buble și Horațiu Nicolau, plimbărică în cuplu

Lidia Buble trece prin cea mai fructoasă perioadă a vieții ei. Artista a avut un an plin, și-a lansat albumul la care a lucrat timp de doi ani, anul acesta va urca pe scena Sălii Palatului, iar relația cu omul de afaceri Horațiu Nicolau este din ce în ce mai sudată. Artista îl numea pe bărbat ca fiind „omul care o face fericită”, iar acest lucru se vede cu ochiul liber. Cei doi sunt pe aceeași lungime de undă, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO sunt dovada.

Echpați corespunzător pentru temperaturile scăzute, Lidia Buble și Horațiu Nicolau au mers unul lângă altul, agale, în zona Herăstrău. Desi temperaturile nu erau prietenoase, iar frigul își făcea simțită prezența, iubirea părea că le ține de cald celor doi.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau au început anul cu dreptul

Nu s-au ținut de mână, ca un cuplu la început de drum, ci mai degrabă relaxați, fiecare cu mâinile în buzunar. E de înțeles, mai ales că la temperaturile atât de scăzute din ultima perioadă, aceasta pare cea mai practică soluție să te încălzești.

Lidia purta o căciulă care l-ar face invidios până și pe Gigi Becali. Ținuta a fost completată de o pereche de colanți sport super mulați, teniși comozi și o geacă voluminoasă care îi ținea de cald. Pata de culoare venea de la bluza roșie și părul roșcat care abia se întrezărea.

Omul de afaceri are stil, indiferent de anotimp

Horațiu Nicolau nu s-a lăsat mai prejos și a ales o ținută casual-sport, în ton cu partenera sa. A purtat o geacă închisă la culoare cu blăniță la guler, pantaloni de trening și încălțări sport crem. Remarcăm că omul de afaceri este perfect asortat chiar și când iese la simplă plimbare în parc.

Este clar că după asemenea imagini, nu putem să nu remarcăm că Lidia Buble și Horațiu Nicolau demonstrează că, uneori, fericirea adevărată se vede cel mai bine în lucrurile simple: o plimbare prin parc, în plină iarnă, alături de persoana potrivită.

