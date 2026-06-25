Lidia Buble, situație de coșmar! Cântăreața a izbucnit în mediul online și a făcu un apel disperat către fanii săi: „Vă implor”

De ceva timp, Lidia Buble se confruntă cu o situație neplăcută, ce îi provoacă anxietate, iar acum a decis să abordeze problema. Vedeta a ajuns la limita răbdării, așa că a făcut un apel disperat către fanii săi din mediul online. Ei bine, se pare că exact fanii sunt cei care îi provoacă stările de anxietate și o fac să se simtă inconfortabilă. Cu ce probleme se confruntă vedeta?

Recent, Lidia Buble a făcut un apel către fanii săi. Vedeta spune că în ultima perioadă este urmărită în locurile publice de tot felul de oameni, iar acest lucru îi provoacă stări de anxietate. Deși știe că aceia care o urmăresc sunt de cele mai multe ori bine intenționați, artista a precizat că acest lucru o face să treacă prin tot felul de stări și îi ruinează ziua.

Așa că artista și-a rugat fanii să nu o mai urmărească și să o abordeze direct. Aceasta a precizat că nu își refuză niciodată fanii, face poze și vorbește cu ei, așa că urmăririle nu își au rostul.

„Prietenii mei frumoși de aici, de pe Instagram și pe unde vă mai aflați, vreau să las acest mesaj aici pentru că este nu știu a câta oară când mi se întâmplă ce urmează să zic acum și nu suport, deci îmi dă o stare de nervi și de anxietate ceva la cote maxime. Dacă vi se întâmplă să mă mai vedeți prin mall sau prin oraș, nu mă mai urmăriți, vă implor, pentru că nu suport să simt că sunt urmărită, să văd că sunt urmărită. Eu sunt genul de artist pe care dacă îl abordezi și toți cei care m-au întâlnit prin anumite locuri, știu că dacă mă abordează și îmi cere poze, fac poze. Dacă vrei să vorbesc cu tine, vorbesc cu tine. Dar nu mă urmăriți”, a spus Lidia Buble, în mediul online.

Lidia Buble, situație de coșmar

Apelul Lidiei Buble vine după ce într-o singură zi a fost urmărită de trei persoane, iar acest lucru i-a ruinat complet ziua. Vedeta a mai precizat că nu are de unde să știe ce intenții au cei care o urmăresc, așa că este normal să se teamă când este pusă în astfel de situații.

„Astăzi trei persoane au făcut lucrurile astea și efectiv mi s-a stricat toată ziua. Nu știu, îmi dă o chestie așa de… În primul rând că nu știu cu ce gânduri sunt urmărită, adică nu știu dacă mă urmăriți doar pentru că sunteți happy că mă vedeți sau se întâmplă să fie și oameni care nu mă plac și au de gând să facă ceva. Dar este un sentiment pe care îl urăsc din suflet să știu că sunt urmărită”, a mai spus Lidia Buble.

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