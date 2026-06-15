Acasă » Știri » Țara din Europa care a interzis accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale: „Le afecteze sănătatea mintală”

Țara din Europa care a interzis accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale: „Le afecteze sănătatea mintală”

De: Alina Drăgan 15/06/2026 | 15:03
Țara din Europa care a interzis accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale: „Le afecteze sănătatea mintală”
Țara din Europa care a interzis accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale /Foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este oficial! O țară din Europa a luat decizia de a interzice accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani pe rețelele sociale. Măsura a fost anunțată de premier și ar urma să intre în vigoare în primăvara anului viitor. Hotărâre este menită să îi protejeze pe copii de pericolele cu care vine accesul pe rețelele sociale.

Marea Britanie a decis interzicerea accesului minorilor sub 16 ani pe rețelele sociale. Anunțul a fost făcut oficial de prim-ministrul britanic Keir Starmer, care a declarat că o „interdicție totală este alegerea corectă” pentru a proteja sănătatea mintală a tinerilor și pentru a reduce dependența de ecrane. Măsura urmează să fie transformată în lege până la sfârșitul anului și va intra în vigoare în primăvara anului 2027.

Țara din Europa care a interzis accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale

În Marea Britanie, minorii cu vârsta sub 16 ani nu vor mai avea acces pe rețelele sociale, în urma unei hotărâri luate de guvern. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a explicat că măsurile ar trebui să limiteze accesul minorilor la conținutul dăunător din mediul online, pe care nu pot să îl filtreze la vârste prea fragede.

Astfel, minorii cu vârste sub 16 ani să nu vor mai putea să își facă conturi și să acceseze platformele de social media. De asemenea, Keir Starmer a mai declarat că un anumit tip de conținut întâlnit tot mai des pe platformele online poate să afecteze sănătatea mintală a adolescenților.

„Reţelele de socializare îi fac pe copii nefericiţi, facilitează hărţuirea şi abuzul din partea agresorilor şi ar putea chiar să le afecteze sănătatea mintală. Nu este o decizie pe care o iau cu ușurință și nu o voi prezenta ca fiind lipsită de consecințe, de parcă rețelele sociale nu ar fi adus niciun beneficiu tinerilor, pentru că este evident că acest lucru nu este adevărat”, a declarat Keir Starmer.

Prim-ministrul britanic a răspuns și ipotezei în care adolescenții ar putea găsi portițe prin care totuși să sfideze legea și să fie activi pe platformele sociale, iar răspunsul acestuia a fost unul vehement.

„Nu spunem: «Oh, uite, un adolescent a reușit cumva să obțină o băutură, așa că hai să nu ne mai deranjăm să interzicem vânzarea de alcool către copii». Nu facem asta, nu-i așa? Pur și simplu nu accept asta.

Legile noastre sunt reguli, dar sunt și o expresie a valorilor noastre. Ele modelează contractul social, iar acest lucru va schimba discuțiile pe care le poartă părinții și așteptările copiilor de-a lungul timpului”, a mai declarat Keir Starmer.

Marea Britanie nu este prima țară care introduce o astfel de regulă. Încă de anul trecut, Australia a decis să limiteze accesul minorilor pe rețelele sociale, din aceleași motive de siguranță și prevenție.

 

CITEȘTE ȘI:

Spania vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani: ce se știe până acum

Țara care vrea să trimită la închisoare copiii de 13 ani acuzați de crimă. Propunerea stârnește controverse

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Știri
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru care tânărul de 25 de ani și-a ucis mama
Știri
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru…
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Mediafax
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală”
Gandul.ro
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Adevarul
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat...
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Mediafax
Dacă mănânci nuci înainte de culcare, experții spun că vei vedea aceste rezultate
Parteneri
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical...
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie de 600 de ani
Click.ro
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie...
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de anunț! Ce i-a cerut Nicușor Dan
Digi 24
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de...
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală”
Gandul.ro
Ludovic Orban se oferă să se alăture aripii Bolojan din PNL: „Particip la orice construcție...
ULTIMA ORĂ
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Cum s-a filmat Andreea Popescu după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa: ”N-am timp pentru ură!”
Gigi Burger dezvăluie ce tensiuni au existat în culise după marea finală Survivor. Ce nu s-a văzut ...
Gigi Burger dezvăluie ce tensiuni au existat în culise după marea finală Survivor. Ce nu s-a văzut la televizor: “El consideră că i s-a făcut o nedreptate”
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru ...
O femeie de 50 de ani din Drobeta Turnu Severin, înjunghiată mortal de fiul ei. Motivul ireal pentru care tânărul de 25 de ani și-a ucis mama
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Cât costă o săptămână de vacanță în Thassos. O influenceriță din România a dezvăluit prețurile reale
Cât costă o săptămână de vacanță în Thassos. O influenceriță din România a dezvăluit prețurile reale
Gestul făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul ...
Gestul făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul antrenor
Vezi toate știrile