Țara din Europa care a interzis accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale: „Le afecteze sănătatea mintală”

Este oficial! O țară din Europa a luat decizia de a interzice accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani pe rețelele sociale. Măsura a fost anunțată de premier și ar urma să intre în vigoare în primăvara anului viitor. Hotărâre este menită să îi protejeze pe copii de pericolele cu care vine accesul pe rețelele sociale.

Marea Britanie a decis interzicerea accesului minorilor sub 16 ani pe rețelele sociale. Anunțul a fost făcut oficial de prim-ministrul britanic Keir Starmer, care a declarat că o „interdicție totală este alegerea corectă” pentru a proteja sănătatea mintală a tinerilor și pentru a reduce dependența de ecrane. Măsura urmează să fie transformată în lege până la sfârșitul anului și va intra în vigoare în primăvara anului 2027.

Țara din Europa care a interzis accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale

În Marea Britanie, minorii cu vârsta sub 16 ani nu vor mai avea acces pe rețelele sociale, în urma unei hotărâri luate de guvern. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a explicat că măsurile ar trebui să limiteze accesul minorilor la conținutul dăunător din mediul online, pe care nu pot să îl filtreze la vârste prea fragede.

Astfel, minorii cu vârste sub 16 ani să nu vor mai putea să își facă conturi și să acceseze platformele de social media. De asemenea, Keir Starmer a mai declarat că un anumit tip de conținut întâlnit tot mai des pe platformele online poate să afecteze sănătatea mintală a adolescenților.

„Reţelele de socializare îi fac pe copii nefericiţi, facilitează hărţuirea şi abuzul din partea agresorilor şi ar putea chiar să le afecteze sănătatea mintală. Nu este o decizie pe care o iau cu ușurință și nu o voi prezenta ca fiind lipsită de consecințe, de parcă rețelele sociale nu ar fi adus niciun beneficiu tinerilor, pentru că este evident că acest lucru nu este adevărat”, a declarat Keir Starmer.

Prim-ministrul britanic a răspuns și ipotezei în care adolescenții ar putea găsi portițe prin care totuși să sfideze legea și să fie activi pe platformele sociale, iar răspunsul acestuia a fost unul vehement.

„Nu spunem: «Oh, uite, un adolescent a reușit cumva să obțină o băutură, așa că hai să nu ne mai deranjăm să interzicem vânzarea de alcool către copii». Nu facem asta, nu-i așa? Pur și simplu nu accept asta. Legile noastre sunt reguli, dar sunt și o expresie a valorilor noastre. Ele modelează contractul social, iar acest lucru va schimba discuțiile pe care le poartă părinții și așteptările copiilor de-a lungul timpului”, a mai declarat Keir Starmer.

Marea Britanie nu este prima țară care introduce o astfel de regulă. Încă de anul trecut, Australia a decis să limiteze accesul minorilor pe rețelele sociale, din aceleași motive de siguranță și prevenție.

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