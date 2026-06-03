Suedia se pregătește să facă una dintre cele mai radicale schimbări din sistemul său de justiție penală, după ce guvernul a propus coborârea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani pentru infracțiunile grave. Măsura vine pe fondul creșterii violenței asociate bandelor criminale, care recrutează tot mai des minori pentru a comite asasinate și atentate cu bombă.

Țara care vrea să trimită la închisoare copiii de 13 ani

Creșterea numărului de împușcături și atentate cu bombă asociate bandelor criminale în ultimul deceniu, multe dintre acestea fiind comise de minori, a transformat Suedia într-un caz aparte în Europa și a pus autoritățile în fața unei probleme urgente: ce trebuie făcut cu copiii care ucid, potrivit Reuters.

Guvernul aflat la putere din 2022, care se pregătește pentru alegerile parlamentare din septembrie, în care criminalitatea reprezintă una dintre principalele teme de dezbatere, susține că abordarea mai blândă din trecut a eșuat. În opinia autorităților, este momentul pentru măsuri mai dure, inclusiv trimiterea copiilor sub 15 ani în centre de detenție, în locul plasării lor în sistemul de protecție socială.

Propunerea Suediei stârnește controverse

Cu toate acestea, unii experți și parlamentari avertizează că această strategie este greșită și ar putea avea consecințe negative pe termen lung.

Suedia se confruntă în prezent cu un val de criminalitate asociată bandelor, rețele implicate în trafic de droguri, fraude de amploare și jafuri, activități care le generează venituri estimate la aproximativ 185 de miliarde de coroane suedeze (circa 20 de miliarde de dolari) anual.

Poliția estimează că există aproximativ 17.500 de membri activi ai bandelor și încă 50.000 de persoane asociate acestora. Grupările criminale folosesc rețelele sociale pentru a recruta adolescenți și, în unele cazuri, chiar copii de numai 11 ani, pe care îi trimit să comită crime și atentate cu bombă în țările nordice.

Copiii care comit crime pot ajunge la închisoare

Conform noii propuneri legislative, vârsta răspunderii penale va fi redusă de la 15 la 13 ani, sub nivelul majorității țărilor europene, iar minorii condamnați pentru cele mai grave infracțiuni vor fi trimiși în închisori speciale. Una dintre acestea va fi destinată fetelor.

„Avem o situație de urgență. Anul trecut, 52 de copii sub vârsta de 15 ani au fost implicați în procese legate de suspiciuni de omor sau tentativă de omor. Deci nu vorbim despre furturi, nici măcar despre agresiuni sau jafuri. Vorbim despre crimă”, a declarat ministrul Justiției, Gunnar Strömmer, în aprilie.

Parlamentul urmează să voteze legislația, care va fi revizuită după cinci ani, pe 15 iunie.

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