Ultimele zile fără taxă pentru buletinul electronic! Românii care amână vor plăti de la 1 iulie

Perioada în care cetățenii pot solicita gratuit noua carte electronică de identitate se apropie de final. Începând cu data de 1 iulie, emiterea documentului modernizat va presupune achitarea unei taxe, după ce finanțarea acordată pentru implementarea programului va ajunge la termen.

În ultimele luni, interesul pentru noul tip de act de identitate a crescut constant, pe măsură ce documentul a fost introdus în tot mai multe localități din țară. Mii de persoane au ales să își înlocuiască vechiul buletin cu varianta electronică, chiar dacă documentul aflat în posesie era încă valabil. Principalul motiv a fost posibilitatea de a beneficia gratuit de noul act înainte de introducerea costurilor.

Românii care amână vor plăti de la 1 iulie

Cartea electronică de identitate reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare a administrației publice din ultimii ani. Noul document include un cip electronic care permite stocarea în condiții de siguranță a unor informații necesare identificării titularului și facilitează accesul la diverse servicii digitale dezvoltate de instituțiile statului.

Autoritățile au susținut financiar emiterea documentelor prin fonduri europene, ceea ce a permis acordarea gratuității pentru persoanele care au solicitat noul act în perioada de implementare a programului. După expirarea acestei etape, costurile vor fi suportate de solicitanți.

Taxa stabilită pentru emiterea cărții electronice de identitate va fi de aproximativ 70 de lei. În același timp, cetățenii care preferă să utilizeze în continuare cartea de identitate simplă vor avea și ei de achitat o taxă, însă valoarea acesteia va fi mai redusă, situându-se în jurul sumei de 40 de lei.

Procesul de înlocuire a vechilor documente continuă la nivel național, iar numărul celor care au optat deja pentru noua variantă a depășit un milion de persoane. Extinderea sistemului a fost realizată treptat, astfel încât serviciile de evidență a populației să poată gestiona cererile și să asigure emiterea documentelor în condiții optime.

Noua carte de identitate are dimensiuni similare unui card bancar, fiind mai ușor de transportat și de utilizat. În plus, aceasta beneficiază de elemente moderne de securitate menite să reducă riscul falsificării și al utilizării frauduloase.

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